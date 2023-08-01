老爸報戶口「說錯1字」！害妹子從小超自卑…網笑：專門打官司

▲女網友從小就不喜歡自己的名字。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

名字代表一個人，但由於不是自己取的，並不是每個人都喜歡自己的名字。大陸一名「00後」女網友就因為爸爸報戶口時說錯1個字，導致她從小對名字感到自卑，且屢屢提出改名都被拒絕，讓她相當無奈。就有網友看了她的名字後笑說：「這專門打官司的。」

該名女網友在「小紅書」表示，由於自己出生時正逢冬天，奶奶雖翻遍字典但還是決定取名「冬菊」，怎知爸爸報戶口時竟口誤成「秋菊」，害她的全名從黃冬菊變黃秋菊，讓她從小就對此感到自卑。

女網友還說，過去多次向家人請求改名但都被爸媽拒絕，讓她在自卑和無奈中長大，不過隨著年齡漸長，她開始慢慢接受這名字，還覺得改名很麻煩，就沒有再向家人提改名。只是每次到新環境介紹自己時，仍會感到有些自卑。

貼文引來網民熱議，絕大多數網友認為名字無不妥，「這名字沒啥不好」、「還好啦」；也有網友分享看過的名字鼓勵原PO，「高中一個男老師，胸毛大漢那種，叫美惠」、「同款大學男同學叫溫存」、「我叫白麗菊，我挺喜歡的」、「我開車教練叫朱健康」。

但也有人指「感覺是媽媽、嬸嬸那一輩比較常聽到」，還有人拿電影《秋菊打官司》笑說：「這名字是專門來打官司的吧。」

由張藝謀執導的小說改編電影《秋菊打官司》，是女星鞏俐的早期代表作，故事敘述鞏俐飾演的妻子，不滿村長打傷丈夫不認錯還不老實賠錢，一路從農村打官司到中級法院。鞏俐憑該片演出獲得1992年第49屆威尼斯影展最佳女演員獎。

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