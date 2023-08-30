上海市長龔正雙城論壇致辭　期待「凝聚更多共識」

▲龔正致辭。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕／台北-上海連線報導

台北上海雙城論壇今（30）早開幕，上海市長龔正在致詞時指出，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，「兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲。」

龔正致辭時顯示歡迎蔣萬安一行，稱雙城論壇作為上海與台北兩市深化交流合作的重要平台，已經成為兩岸經濟社會融合發展的一張響亮的名片。

龔正表示，今年雙城論壇以新趨勢新發展為主題，寄托了上海與台北對進一步攜手推動滬台經濟社會融合發展的共同期許，也承載著兩岸同胞對兩岸關系和平發展的共同心願；希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作，實現互利共贏、綠色化、智能化是人類面臨的共同課題。

龔正指出，今天還將舉行數位經濟、低碳永續、智慧醫療三個分論壇，並共同簽署綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等交流合作備忘錄，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，為兩市繁榮發展貢獻更多的智慧，為兩岸關系和平發展增添更多的力量。

龔正稱，兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲，「我們將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多的台灣同胞來大陸走一走，到上海看一看，為廣大台胞台企，尤其是台灣的青年人在上海發展提供更加有力的幫助。我們相信民族復興，國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活。」

龔正最後強調，相信歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創，「只要我們和衷共濟，共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。」

▲蔣萬安 。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安致詞時，則五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」