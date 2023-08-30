　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海市長龔正雙城論壇致辭　期待「凝聚更多共識」

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正 。（圖／記者趙禕攝）

▲龔正致辭。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕／台北-上海連線報導

台北上海雙城論壇今（30）早開幕，上海市長龔正在致詞時指出，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，「兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲。」

龔正致辭時顯示歡迎蔣萬安一行，稱雙城論壇作為上海與台北兩市深化交流合作的重要平台，已經成為兩岸經濟社會融合發展的一張響亮的名片。

龔正表示，今年雙城論壇以新趨勢新發展為主題，寄托了上海與台北對進一步攜手推動滬台經濟社會融合發展的共同期許，也承載著兩岸同胞對兩岸關系和平發展的共同心願；希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作，實現互利共贏、綠色化、智能化是人類面臨的共同課題。

龔正指出，今天還將舉行數位經濟、低碳永續、智慧醫療三個分論壇，並共同簽署綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等交流合作備忘錄，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，為兩市繁榮發展貢獻更多的智慧，為兩岸關系和平發展增添更多的力量。

龔正稱，兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲，「我們將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多的台灣同胞來大陸走一走，到上海看一看，為廣大台胞台企，尤其是台灣的青年人在上海發展提供更加有力的幫助。我們相信民族復興，國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活。」

龔正最後強調，相信歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創，「只要我們和衷共濟，共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。」

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正 。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安 。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安致詞時，則五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

ET快訊
山道猴「主角真的死了」？　作者現身全說　
蘇拉「小小一隻」強度仍巔峰！　風雨最猛時段曝
快訊／恭喜明道二度當爸！　曬女兒照報喜
快訊／鄧佳華被打槍　想加入民進黨「不可能」
死亡瞬間！　21歲騎士慘遭輾頭殞命
快訊／政大女等公車遭冷氣砸死！　補償金額出爐
花蓮男持霰彈槍狂掃！　他無辜被轟「滿身蜂窩血孔」
快訊／捷運淡水線突冒濃煙！　600乘客急換車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

易建聯拋震撼彈告別！　大陸男籃北京奧運「黃金世代」全部退役

感謝那位9號新秀！　36歲球星易建聯深夜發文告別21年職業生涯

10月大嬰頻繁揉眼睛20多天　醫生竟夾出2條蠕動白蟲

上海市長龔正雙城論壇致辭　期待「凝聚更多共識」

雙城論壇登場！　蔣萬安引李白詩句籲「理性對話」

賣到缺貨！大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」　測出自家輻射量最高

李強會雷蒙多：願和美加強經貿對話合作

女遇網戀「每賭必贏」　半個月被騙3700萬

畫面曝！上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

蔣萬安逛上海夜市　大啖兩岸家鄉美食

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

易建聯拋震撼彈告別！　大陸男籃北京奧運「黃金世代」全部退役

感謝那位9號新秀！　36歲球星易建聯深夜發文告別21年職業生涯

10月大嬰頻繁揉眼睛20多天　醫生竟夾出2條蠕動白蟲

上海市長龔正雙城論壇致辭　期待「凝聚更多共識」

雙城論壇登場！　蔣萬安引李白詩句籲「理性對話」

賣到缺貨！大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」　測出自家輻射量最高

李強會雷蒙多：願和美加強經貿對話合作

女遇網戀「每賭必贏」　半個月被騙3700萬

畫面曝！上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

蔣萬安逛上海夜市　大啖兩岸家鄉美食

蕾菈模仿小S慶祝開學 衰被罵「對學生最大的諷刺」高EQ反擊！

蘇拉來襲！強降雨恐灌高雄山區　預防性撤離特殊病患+孕婦57人　

《商周》評侯友宜政策剩「……」　他同情小編：找不到真的不能怪他

郭台銘參選利空出盡　他分析若藍白合：壓制下去有希望

不是過失致死！城中城奪46命　黃格格改依殺人罪判無期

Google與NVIDIA宣布擴展合作　成首批採DGX GH200公司

超夯「菠蘿電子菸」含毒！害買家上癮　無良製毒團海削362萬

快訊／《與神同行》男星宣布結婚！甜娶圈外正妹女友　婚禮進度曝

男遭爆打頭10分鐘趴路邊亡　狠同事：可能滑倒...二審判決出爐

NVIDIA股價創高　外媒：投資注意3大事

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

大陸熱門新聞

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

國台辦：8／30起免核酸、抗原檢測

佛山布行老闆長期出軌　小三竟是姪女

畫面曝！陸女掀裙秒塞大南瓜　竟成功偷走

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

搬1馬桶剩下100個全摔爛　工人崩潰

女遇網戀「每賭必贏」　半個月被騙3700萬

蔣萬安逛上海夜市大啖兩岸家鄉味

上海驚爆毒氣洩露封路一個月　闢謠平台回應

蔣萬安：對上海，我很有fu！

蔣萬安赴上海首日：印象深刻

賣淫「1次153元」8年不漲！超正本尊曝

學生住沒完工宿舍　家長聞油漆味：待一下就頭暈

賣到缺貨！大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」

更多熱門

相關新聞

雙城論壇登場　蔣萬安籲「理性對話」

雙城論壇登場　蔣萬安籲「理性對話」

台北上海雙城論壇今（30）早正式登場，蔣萬安在致詞時五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

雙城論壇共機繞台　蔣萬安：兩岸越緊張越要交流

雙城論壇共機繞台　蔣萬安：兩岸越緊張越要交流

綠營籲蔣為台發聲　北市府這樣說

綠營籲蔣為台發聲　北市府這樣說

蔣萬安赴陸參加雙城論壇　柯文哲重提「五互相」祝福出訪成功

蔣萬安赴陸參加雙城論壇　柯文哲重提「五互相」祝福出訪成功

蔣萬安抵達上海　上海副市長機艙門外歡迎

蔣萬安抵達上海　上海副市長機艙門外歡迎

關鍵字：

雙城論壇2023雙城論壇蔣萬安龔正

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

《木曜4》集體離職導火線曝光！

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面