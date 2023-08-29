蔣萬安赴陸參加雙城論壇　柯文哲重提「五互相」祝福出訪成功

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安29日一早搭機前往中國大陸上海，進行為期三天雙城論壇，而這次也是疫情後兩岸首次重啟線下交流活動。對此，前台北市長柯文哲今日透過臉書發文表示，他對兩岸交流立場始終沒有改變，都是主張「五個互相 」並相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好。此外，他也強調，這應是台灣任何政黨執政所力求的目標，不該被污名抹紅，「我衷心祝福蔣市長出訪順利成功。」

針對蔣萬安赴陸進行「雙城論壇」，柯文哲表示，蔣萬安一早率團前往上海參加「2023台北上海雙城論壇」，媒體稱企業界報名踴躍，反映在嚴峻的兩岸關係下，民間都期盼交流緩和局面。他認為，人民的權益不該因政黨考量被犧牲，他十分樂見，陸委會從2022年的「拒絕為統戰活動背書」，到今年的「樂見市政交流」。

柯文哲指出，在他擔任台北市長任內，曾舉行過八次雙城論壇 ，2015、2017、2019年他都率團前往上海參加；2016、2018年則因疫情在台北舉辦，後3次都是使用視訊，也採取雙方都能接受的美國公司「思科系統」（Cisco System）簽署合作備忘錄。

柯文哲進一步說明，八年來他們完成了電子票證技術合作、馬拉松、電影節、消費者權益保護、籃球、圍棋、青少年運動員培養、電子競技、創新科技、國樂團、動物園野生動物保育、循環經濟、智慧交通等各項交流，雙城論壇是兩市交流平台，希望在中國大陸生活的台灣人能被善待，他們也會善待在台的大陸人民。

柯文哲強調，他對兩岸交流立場始終沒有改變，都主張「五個互相 」，包括互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，互相諒解，「相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好。」

柯文哲認為，多交流可以累積善意，更多的善意可以促進更多的交流，建立善的循環，更盼能避免衝突與戰爭。這應該是兩岸人民共同的期望，更應當是台灣任何政黨執政所力求的目標，為了這樣的努力，不該被污名抹紅，台灣有許多民眾都在對岸工作與求學，交流絕對是必要的，「我衷心祝福蔣市長出訪順利成功。」