綠營籲蔣萬安藉雙城為台發聲　北市府：珍惜民主、維護和平企圖心不變

▲蔣萬安抵達上海，上海副市長在機艙門外歡迎。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於30日登場，台北市長蔣萬安29日上午一早到松山機場，搭乘飛機抵達上海，並進行市政交流行程。台北市議會民進黨團總召簡舒培表示，蔣萬安應當面向中共表達台灣人民的抗議，對此，台北市政府發言人殷瑋回應，雙城論壇一定會秉持對等尊嚴善意互惠原則進行交流。

台北市議會民進黨團29日上午由總召簡舒培發表聲明，提及蔣萬安率團前往上海出席雙城論壇，把此行定調為「市政交流」，無視近日中共對台灣文攻武嚇加劇行徑，黨團認為蔣萬安做為中華民國首都市長，應當面向中共表達台灣人民的抗議。

台北市議會民進黨團指出，近日中共連續發動軍演、共機共艦侵擾、禁台灣芒果、分化我國中美洲議會席位等作為，此前還用分裂國家罪的無端指控限制台北市民富察的行動自由，顯示中共對台灣仍沒有釋出善意。

民進黨團認為，蔣萬安身為首都市長，應該藉由雙城論壇替台灣人民發聲，當面向中共提出嚴正抗議，要求停止對台灣的各種惡意行為，並雙向展現善意；如果中共不願回應，蔣萬安應慎重考慮是否繼續舉辦下屆論壇。

隨團跟訪的台北市政府發言人殷瑋回應，蔣萬安已公開宣示，珍惜民主，維護和平、創造繁榮的企圖心始終不變，此次出訪也是報准中央才會參加，陸委會也曾說樂見雙城論壇續辦並給予支持，且總統蔡英文也公開表達過兩岸要健康有序交流，民進黨總統參選人賴清德則說過要推動兩岸對話，「請議員放心，雙城論壇一定會秉持對等尊嚴、善意互惠原則進行交流。」