雙城論壇登場！　蔣萬安引李白詩句籲「理性對話」

▲蔣萬安致辭。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕/台北-上海連線報導

台北上海雙城論壇今（30）早正式登場，蔣萬安在致詞時五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

蔣萬安今天上午出席雙城論壇致詞時說，「雙城好、兩岸好」是今天想要分享的感想，這趟雙城論壇之行能順利舉行，並不是想當然爾的容易，「我們必須克服彼此的分歧，我們必須創造可以對話的空間，然後，尤其重要的是，我們願意對話，願意在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話，可以共享的價值。」

蔣萬安指出，之所以講「雙城好、兩岸好」，無非也是因為上海是了不起的城市，而台北也是非常獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則，往前走，持續維持雙城之間的論壇，以及各項合作的領域，相信「雙城好，兩岸好」的期待，必定可為。

蔣也舉俞大維與張愛玲為例稱，他先前在台北參加一場很棒的俞大維紀念展，俞先生的家族幾乎是半部中國現代史的縮影，他在上海讀聖約翰大學，抗戰時期，投筆從戎，抗戰勝利的幕後英雄，後來到台灣，也參加金門的八二三砲戰也受傷，從上海到台北，這是大時代命運，這是個人際遇的選擇。

至於張愛玲，蔣萬安表示，來到上海，又讓他想起從台北紅回上海的作家張愛玲，張愛玲是在抗戰時期的「孤島上海」成名的，後來卻在台北出版了全集，紅遍華人世界，再在大陸改革開放後，紅回上海，這些都是信手拈來，可以想到的現代史上，上海與台北的關係連結，特別在人的身上。

蔣萬安接著表示，台北與上海，是在大時代歷史之中前進的雙城，但台北與上海的雙城論壇，又不僅僅止於這樣的城市治理角色，雙城論壇還肩負了兩岸關係中，重要的、關鍵性的指標意義。

▲論壇現場。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安引用李白詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。

「所以我才說，雙城好，兩岸好」，蔣萬安強調，尤其在此刻，更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話； 當雙城記取了昔日大時代對個人命運的衝擊，「我們就珍惜、理解了和平的可貴；當雙城可以成功的化解分歧，消弭對立，雙贏散發出的連環效應，將無可限量！」