女同事「找人夫陪挑婚紗」惹怒正宮　她一聽準新郎背景超毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日得知，老公的女同事準備結婚，竟找他陪挑婚紗，而理由是準新郎的審美太差，氣得她直接打槍，眼看女同事別有居心，準新郎的背景更讓她忌憚，不禁直呼「根本有鬼。如果被誤會，後果誰要扛？」

女網友昨晚在匿名公社提到，「老公剛回來跟我說，他明天跑業務時，會順便陪準備結婚的女同事A去挑婚紗。我聽完警鈴大作，女同事A的綠茶渣女屬性我早就見識過了，現在搞這齣是想幹嘛？」

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傻眼的是，女同事的說辭竟是，她男友審美觀很差，原PO老公的比較好，而且她想給男友一個驚喜。這讓她忍無可忍，直呼「我聽她在豆瑞咪嘞，直接說不准去，但老公覺得我太小心眼，說女同事A只是單純想找他幫忙而已！呵呵，這種事情說沒別的心思誰相信啊？不找自己男友偏偏要找別人老公？根本有鬼。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

不僅如此，她還聽聞，該名女同事的男友是在一間當鋪工作，「如果被誤會後果誰要扛？好險我老公就是個處女座理工直男，什麼事都不會想太多，什麼事都會跟我說，否則我看他呆呆傻傻的，遲早有一天被揍都不知道為什麼。」

對此，網友們紛紛回應，「魔鬼藏在細節裡」、「順便幫穿，然後幫脫」、「男人知道男人的套路，相對的，女人也知道女人在玩什麼心眼」、「如果是我的女同事找我陪她去看婚紗，我一定會隨身帶一盒保險套，看完之後很可能用得到」、「不要自我催眠好嗎，一定有問題」、「還沾沾自喜...夠笨的」、「恐已做愛過」、「老公在挑逗和挑釁之間，選擇了挑婚紗」。