拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

▲閨蜜被男同事拐上床。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「愛到卡慘死...」一名女網友透露，閨蜜愛上男同事，是發生關係後才知對方已婚，閨蜜甚至鉅細靡遺說道，男方沒碰老婆已經2年了，卻能與她一夜交戰數次。如今閨蜜陷入不倫戀中，原PO也愛莫能助，「小心男同事兩邊都吃...小心染病！」文章曝光後，網友開噴「與其小心染病，不如小心被告！」

一名女網友在Dcard以「男人說對太太完全沒有性慾是真的嗎」為標題發文，她表示，閨蜜被男同事拐上床，事後才知男方是有婦之夫，但對正宮已無性慾2年了，卻能一夜和閨蜜翻雲覆雨好幾回。

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而男同事頻頻強調，因為真的愛閨蜜，所以才能激戰好幾次。上述一番話讓原PO打上問號，認為根本是男人的花言巧語，「有可能的事嗎？男人不是能吃...都不放過嗎？就算外面偷吃，回家還是一樣可以吃家裡的不是嗎？」

如今閨蜜已愛到無法自拔，原PO只能不斷勸戒，「小心男同事兩邊都吃...小心染病！」

底下網友搖頭回應，「男人都會說跟老婆／女友有問題，很久沒有性行為，然後才發現他們其實很好...騙女人用的」、「過來人經驗，只是對太太身體膩了，如果要離婚或分手，男人往往都是選擇身邊的花，而拋棄外面尋找的野花，最後妳閨蜜得到的...一定是他不愛她」、「原來萬年老舊台詞還是有人會相信」、「想插進洞裡，什麼鬼話都馬說得出口」、「與其小心染病，不如小心被告」。