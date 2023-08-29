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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸催結婚生育出奇招　常山縣：娶「25歲以下嫩妹」送4千

▲兒童,讀書,結婚證,應急物資。（圖／CFP）

▲大陸年輕人婚育意願低。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸已成全球出生率最低國之一，各地政府紛紛出招提振低迷的婚育意願！浙江常山縣近期發布政策指出，將向當地新婚夫妻發放1000元人民幣（約新台幣4216元）的現金獎勵，條件是新娘的年齡必須是25歲及以下。

根據微信公號「常山發布」24日發布的通知，有關現金獎勵是為了提倡適齡婚育。此外，常山縣政府還為當地有孩子的夫婦提供一系列兒童保育、生育和教育補貼。

大陸法定結婚年齡為男性22歲，女性20歲。據大陸民政部最新發布的統計季報數據顯示，2022年，大陸結婚人數為683.3萬對，創下1986年有數據公布以來新低，這也是大陸結婚人數連續9年下降，累計降幅達到49.3%，接近腰斬。

大陸結婚人數逐年減少，據《第一財經》報導，2019年，大陸結婚人數已跌破1000萬對，到2020年跌破900萬對、2021年跌破800萬對，2022年則跌破了700萬對大關。

從數據來看，2022年，大陸結婚登記人數比上一年減少了80.3萬對，下降10.5%。與2013年最高峰的1,346.9萬對相比，9年來，大陸結婚人數下降了49.3%。

隨著結婚對數下降，也將對大陸出生率造成影響，例如2021年，以胎次來看，大陸一孩出生數量為468.3萬，是多年來首次跌破500萬大關。2022年，大陸人口出生率為6.77‰，低於2021年的7.52‰，創下歷史新低。

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常山婚育結婚生育

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