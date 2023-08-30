化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授挨告現身拒和解

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化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授陳時奮挨告現身拒和解

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

時代力量政黨前台北市議員候選人劉仕傑2020年PO文指稱，當時1位滯留中國武漢急需包機返台的血友病童「是徹頭徹尾的中國人」，後道歉表示引述網友資訊錯誤、病童確為我國籍，但劉男後來告旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」撰文批評他造謠、涉犯加重誹謗等罪嫌。台北地院今開庭，陳男親自出庭拒絕和解，主張劉男若是為了選舉作秀而提告、應自行撤告，如真要捍衛自身名譽，就該告到底，讓法院判決建立言論界線，法官諭知下月（9月）12日再開庭。

現年67歲的陳時奮近年常隔海以「翁達瑞」之名PO文評論台灣時事，被解讀為立場偏綠，包括總統蔡英文的博士「論文門」事件、新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲事件，以及林智堅任內鉅資修建新竹棒球場、卻因場地不佳造成4位職棒球員受傷事件，陳堅定挺綠，讓非綠陣營對他十分感冒。

陳時奮近期受邀返台擔任客座教授，本案首度出庭，庭訊重點在於他撰文批評劉仕傑當年的錯誤言論，事先有無查證、是否將當時眾說紛紜的錯誤資訊，都歸咎給同樣被誤導的劉男。法官認為雙方可能存有誤會、可否試行調解止訟，雙方學識與社會地位都很高，「有必要窮追猛打嗎？」

▲▼時代力量台北市議員參選人劉仕傑。（圖／民眾提供）

▲曾任外交官的時代力量政黨台北市議員候選人劉仕傑，因涉#MeToo騷擾事件已退黨。（圖／民眾提供）

劉仕傑今年（2023年）6月間因涉及黨內#MeToo騷擾事件，自行退黨並被時代力量公告「永不錄用」，他今沒到庭，委任律師替劉男表示有意和解，初步方案是陳時奮捐5萬元做公益，並在個人臉書粉專針對本案3篇PO文向劉男道歉。

陳時奮拒絕和解，認為劉仕傑去年（2022年）為參選的聲量與募款而告他，也因此取得媒體效應，如今選輸了，若想和解，大可直接撤告、不必浪費司法資源，若當時提告是為了作秀、理由不充分，更該主動撤告，若真心捍衛自身名譽，就應告到底，讓法院判決建立言論界線。

陳時奮自認在媒體有一定的評論聲量，「我的言論到底是受《憲法》保障，還是侵犯他人權益，希望藉由法院判決認定」，他本案並沒誹謗劉仕傑的意圖或行為，如果他的言論涉及毀損名譽，願對自己行為負責任，讓法院判決交給後面的人參考。

辯護律師主張陳時奮本案3篇PO文就事論事、沒做人身攻擊，用語中肯持平，是對可受公評之事合理評論，更沒憑空無端針對劉仕傑，僅善意提醒劉別再信口開河，毫無尖酸刻薄、不留餘地之處。至於陳男說劉男「從未擔任過公職」，辯護律師稱一時漏字，應為從未擔任過「民選」公職，陳男事後已補字。

劉仕傑委任律師企圖主張陳時奮說劉男「『參加』過兩個政黨」一語、是意見表達性質，當場被法官反問而觸礁，法官指劉男自述經歷，確曾分別代表社民黨與時代力量政黨參選，這是事實、怎會是意見。劉男的律師另稱陳男可能把別人道聽途說的傳聞，都歸咎劉的PO文並藉此落井下石，要求查明陳男PO文前的求證過程。

法官認為就算陳時奮綜合劉仕傑的PO文、網友意見與相關報導，評論內容超出劉PO文範圍，難道就可推論劉的PO文不是陳的消息來源？不過法官仍諭知陳男須提出撰文前向網友查證的紀錄，因陳男此次回台將逗留到9月30日返美，法官訂於9月12日下午2點半再開庭。

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

陳時奮庭外受訪先揶揄一再聲稱想跟他當庭碰面的劉仕傑，家住台北竟記錯開庭時間沒來，「我在美國記得清清楚楚」、準時出庭，他重提對方若覺得提告過份了、應自行撤告，若是正正當當，就提告到底，沒道理選輸了就說要和解，對方提告得到很多選舉跟媒體利益，卻造成他必須返台出庭的很多成本損失，他認為台灣社會不能沒有是非公理。

本件劉仕傑提告起因，是新冠肺炎疫情2020年初爆發時，1位血友病童因中國武漢封城被滯留當地、急需我方政府透過台商安排撤僑包機返台、引發輿論關注，劉仕傑同年2月PO文指稱這位病童的母親是陸配，取得我國國籍後離婚改嫁中國人，才生下這位病童，是「徹頭徹尾的中國人」，劉認為我方應慎重處理派遣包機接人的流程。

但陸委會澄清這位病童是媽媽與台籍前夫所生、確有我國國籍，劉仕傑隨即PO文道歉，聲稱引述某知名粉專與臉友的資訊錯誤、「不是我起底的」。陳時奮當時在臉書「翁達瑞」粉專撰文批劉，去年（2022年）2月間，劉代表時代力量政黨參選台北市士林、北投選區的市議員席次，陳2度PO文批劉並重提劉先前傳播血友病童非台灣人的不實言論，劉因此提起本件自訴。

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