南投市生育津貼7／1起升級3萬元　小女嬰成NO1幸運兒

▲南投市公所生育津貼升級3萬元，第一位幸運寶寶歐陽小妹的爸爸（右）赴市公所申請領獎。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市人口持續下滑、至今年6月人口數為9萬7522，為鼓勵爸爸媽媽們勇敢生、努力生，市公所將生育津貼提高：7月1日起從原本每胎1萬元提升至每胎3萬元，加上縣政府補助，等於一胎至少可領4萬元；市民歐陽太太剛好在當天生下女兒，成為第一組申請的爸媽。

南投市公所指出，歐陽小妹於實行新政策第一天的凌晨2時52分，於衛福部南投醫院出生，媽咪的懷孕週數是37週又5天，出生時的體重為3048克，相當健康，也是歐陽姓夫婦所生的第二胎；由於歐陽太太正在坐月子，由歐陽先生出面領獎，市長張嘉哲除親自頒發支票，也準備小禮物送給幸運兒歐陽小妹。

▲歐陽小妹和媽媽都是美人胚。（圖／南投市公所提供）

歐陽先生表示，之前生老大時只有補助1萬元，以為這次金額相同，沒想到在申請時，公所人員貼心告知可請領3萬元，等於是原本金額的3倍之多，讓他又驚又喜，直呼「好像中了大獎！」他說這筆錢會先存起來，可能當作孩子學費，或是用在請保姆的費用上，替家裡省下一筆開銷。

張嘉哲表示，不只是爸媽生小孩，也是市公所生小孩，一定會盡全力照顧孩子們，從孩子出生開始就努力讓新手爸媽們少一分操心，而提高生育津貼只會是其中一項福利，未來還會推出更多教育政策，像是成立幼兒園2歲專班；市公所提醒，今年7月1日起出生的寶寶，只要爸媽其中一人設籍在南投市滿1年以上，持出生證明、戶籍謄本等文件，到公所社會課申請，就可獲得每胎3萬元的補助，生2胎就是6萬元。