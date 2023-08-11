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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批數發部新大樓蓋在台北與民爭地　郭台銘：可設在屏東或中興新村

▲郭台銘11日到南門中繼市場拜訪攤商。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘11日到南門中繼市場拜訪攤商。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

南門市場改建完成，台北市府原規劃攤商從中繼市場搬回去後，現址由東門市場接續使用，但中央卻要求收回土地，蓋新大樓給數發部當辦公室。對此，鴻海創辦人郭台銘今（11日）表示，現在能開視訊會議、AI運算，數發部大樓可蓋在新竹科學園區、南投中興新村或屏東，然數發部卻要蓋在台北與民爭地，對民生主義來說，看來是有所違背。

郭台銘11日上午到南門中繼市場拜訪攤商，南門市場自治會長王銓國全程陪同。郭台銘會後表示，本案照理應是北市府的事情，但該土地牽涉到國有財產，所以他今天來了解攤商反映問題。

郭台銘指出，南門中繼市場現址要拆掉重蓋數發部新大樓，導致因改建而要搬遷的東門市場找不到地方去，從成本效益來講，國家機關除非牽涉到很多特別的需求，應該自己租一個地方辦公就好。

郭台銘認為，現在能開視訊會議、AI運算，數發部不一定要導如此中心地帶蓋大樓，應該遷到新竹科學園區，藉此跟台積電等科技公司結合，並了解他們的需求，如此可把省出經費，用來支持很多福利政策，而非在這邊蓋個大樓，把冷氣空調裝了，在這邊辦公。

除新竹科學園區外，郭台銘也提議兩個地點，其一是屏東，另個則是南投中興新村。郭解釋，有美國專家告訴他，未來AI不出3年將使用全世界10％的電力，所以要發展AI要有足夠電力來運算；屏東地價跟物流非常便宜，又有尚未除役的核三廠，以及全亞洲最好的一條寬頻高速海底電纜，而設在中興新村可用明潭水力發電廠，「它的水常常用不完，晚上可以拿來做運算」。

郭台銘也說，將來AI運算大量數據時，要接近清潔能源的地方，但數發部在台北與民爭地，對民生主義來說，看來是有所違背。

▲鴻海創辦人郭台銘南逛門中繼市場，攤商送上禮物。（圖／記者林敬旻攝）

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