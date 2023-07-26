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30萬險進焚化爐！結婚金飾鑽戒藏舊衣　打包丟垃圾車崩潰了

▲男子誤將30萬金飾鑽戒當垃圾丟掉，南投市清潔隊員花5小時找回。（圖／南投市公所提供，下同）

▲男子誤將30萬金飾鑽戒當垃圾丟掉，南投市清潔隊員花5小時找回。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市一名年輕男子將結婚鑽戒、金飾藏於自家衣物中，未料日前整理時竟將金飾連同舊衣物一同打包丟上垃圾車，過了一夜後慌忙前往清潔隊求助；所幸清潔隊員於垃圾山中仔細查找，花費5小時終於找回市價近30萬的貴重財物，也讓男子破涕為笑。

南投市公所指出，在7月10日早上7時30分左右，清潔隊人員都還沒上班，就有民眾跑到清潔隊大門前，神情慌張地請求幫忙；值班班長謝升祉主動上前關心，才得知這名年約30歲的男子在結婚時購買一批價值約20至30萬的鑽戒、金飾，放在黑色的小錢袋裡，還特別藏在衣服之中保存。

未料男子最近在整理家中的舊衣物時，卻忘記有金飾藏在衣服裡，9日白天連同要淘汰的舊衣一起放入垃圾袋內丟棄，直到晚上才突然想起金飾，擔心垃圾遭到焚化，因此隔天一早趕緊跑到清潔隊請求協助。

▲男子誤將30萬金飾鑽戒當垃圾丟掉，南投市清潔隊員花5小時找回。（圖／南投市公所提供）

謝升祉隨後先詢問男子的住家位置，並依垃圾車行車路線釐清由哪一台垃圾車負責當日清運，再問當時司機前一晚的垃圾傾倒處，最後派出挖土機外加2名隊員動手尋找，期間還加入其他隊員協助，但幾個小時下來都沒有發現；在男子感到絕望、幾乎想要放棄時，一名隊員終於發現相同特徵的垃圾袋，經失主確認並打開垃圾袋後，果然發現金飾就藏在舊衣裡，一起參與搜索的隊員們也開心地互相擁抱，甚至比失主本人還開心。

▲男子誤將30萬金飾鑽戒當垃圾丟掉，南投市清潔隊員花5小時找回。（圖／南投市公所提供）

失而復得的男子頻頻向隊員致謝，並打算包紅包當謝禮，但謝升祉加以婉拒，並表示「東西找到最重要，其餘的不用」，但男子還是購買飲料請大家喝，聊表謝意；南投市長張嘉哲也感謝隊員們的辛勞，將贈送小禮物以茲鼓勵。

清潔隊則呼籲民眾，若不慎將貴重物品丟棄，最好儘早向清潔隊告知，並清楚說明時、地、物等，包含物品的外包裝顏色、到垃圾的時間地點等細節，才能在最短的時間內找到遺失物；清理家中舊物時應先仔細回想貴重物品擺放位置，避免類似情況再次發生。

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