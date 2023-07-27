南投縣府爭取中興新村宿舍「以租代護」　國發會：於法無據

▲南投縣長許淑華3月間拜會國發會，爭取中興新村宿舍及部分公共設施撥予縣府管理使用。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣省政府虛級化多年，中興新村宿舍既有2千多戶，其中部分仍有各單位人員居住，部分則已騰空；南投縣政府為免任其日益傾頹損壞，且進一步讓宿舍發揮最大效益，已正式行文國發會提出「以租代護」計畫方案，將部分眷舍及騰空宿舍委由縣府代為管理或撥用，也讓現住戶不必被強行搬遷，同時運用現住戶人力資源與歷史人文，強化中興新村文化景觀之內涵。

南投縣長許淑華於去年底上任後，今年3月間即率縣府相關一級主管，拜會國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴，訴求中興新村公共設施活化，及部分宿舍能讓縣府辦理撥用或代管，可提供作為多元社會住宅或以租代護方案等，一方面維護現住戶權益，同時也可解決空屋使用問題，使中興新村獲得更有效活化與利用。

縣政府指出，部分眷舍現住戶因長輩辭世已不具居住資格，許淑華在立委任內即已努力協調中央，同時提出《眷村文化保存及發展條例》草案，將中興新村納入眷村範圍，以利取得法律地位，並明確規定中興新村的文資保護與發展，可排除《國有財產法》相關規定，改採「以租代護」模式，並要求該條例在立法院審查期間，能夠給住戶有緩衝期，暫緩催繳或訴訟程序。

縣府表示，已於今年5月30日行文國發會，但國發會日前回文表示，《國產法》無國有公用不動產辦理「委託經營」或「委託管理」之規定，又宿舍各管理機關依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」規定排除占用，無涉迫遷，說明民眾以及縣府訴求於法無據。

縣府強調，中興新村宿舍問題係屬特殊案例，仍將持續再與國發會進行溝通協調，除以「景觀保存」、「活化利用」為計畫核心，並納入「活的文化保存」概念，也呼籲國發會、審計部與各眷舍管理權責機關，以同理心處理眷舍問題，甚至從政策面及法令面進行檢討鬆綁，讓宿舍活化及保存中興文化景觀兼容並蓄，共創多贏。