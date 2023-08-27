基隆女網購棄單2次被起訴！律師挖出背後關鍵：檢察官生氣了

▲楊姓女子網購棄單2次，被依照毀損罪起訴。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名楊姓女子先前在網路上購買物品，卻因為2度棄單，導致賣家損失264元運費，險些被一狀告上法院。對此，律師簡大為點出了其中的關鍵，其實「棄單不會死全家」，關鍵是楊女做了一件事情，才會引發後續一連串事件。

根據調查，楊女2021年間透過網購平台，下單了4枚戒指，包含運費一共594元，當時她選擇貨到付款方式，不過包裹抵達後，她並沒有到場領取，導致商品被退回。

後來楊女再與王姓賣家聯繫，請求對方再寄一次，沒想到還是沒有領取，氣得王男提告，控訴楊女害她損失了264元運費，楊女也被基隆地檢署提起公訴。

雖然最後雙方和解，基隆地院判決不受理，不過事件仍引發許多討論。對此，律師簡大為也在臉書上分析，其實這種案例「比日本製造的壓縮機還稀少」，畢竟棄單是消保法明定的權利，也就是主張鑑賞期，若是動不動就毀損罪，恐怕沒有人敢再使用網路平台來購物。

▲簡大為表示，檢察官至少找了楊女2次以上，但楊女還是沒有去開庭，才會讓檢察官發起通緝，並且影響到對此次事件的看法。（示意圖／ETtoday資料照）



因此，簡大為提到，除非買家的行為十分誇張，讓檢方認為「棄標完全是為了弄賣家」，例如先前有人使用3個分身帳號棄標59次，這種才會真的被起訴，「欸不過，這次這個被告也才棄單2次，然後造成264元的損失…怎麼看都是那種絕對不會起訴的案件阿。」

簡大為懷疑，楊女可能是做了什麼事情，才會讓檢察官爆氣，「上網一查，果然。『111年度偵緝字第845號』這是檢察官起訴的案號。」

簡大為解釋，這個「緝」字並非棄單的意思，而是不來開庭被通緝，意味著檢察官找楊姓女子至少2次以上，但楊女還是不去開庭，才導致檢察官將人通緝，可能也因此影響到對這件事的看法，「所以這個故事告訴我們，棄單雖然不會死全家，但珍惜生命，乖乖開庭。」