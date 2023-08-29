淨灘發現瓶中信！「4000公里遠訊息」漂4年送到　寄件人是她

▲ 美國一對夫婦與孫女在淨灘時意外發現一罐瓶中信。（圖／翻攝自X）

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一瞥一見都可能是緣分。美國一對夫婦與孫女在淨灘時意外發現一罐「瓶中信」，費盡千辛萬苦拔開瓶塞、用鑷子夾出信件後，驚覺這封信竟來自4年前的愛爾蘭，令他們想找到寄件者的念頭更加強烈。

據《鏡報》報導，美國男子伯格（Frank Bolger）8月19日與妻子、孫女在紐澤西懷伍德海灘（Wildwood Beach）淨灘時，於海藻堆中發現這罐小小的瓶中信，雖然信中沒有任何聯繫方式、紙條有部分已損毀，但仍能看出寫著「來自愛爾蘭的問候」、「或許它已經漂到非洲或冰島，我不知道是否有人發現，但希望它被找到」。

伯格夫婦在地方報紙《Wildwood Sun by the Sea》創辦人兼老友的庫里塞克（DorothyMcMonagle Kulisek）及傳統媒體幫助下，很快找到來自愛爾蘭的寄件者、作家奧伊芙（AoifeBryne）。最讓伯格又驚又喜的是，他們不只找到發信人，瓶子還史詩般耗費4年時間，從3000英里（約4828公里）遠的愛爾蘭東部布瑞（Bray）跨越整個大西洋抵達美國。

奧伊芙則解釋，這封瓶中信是在2019年7月17日寫成，她也不是透過網路，而是經由看電視新聞的父親轉告，才得知瓶中信被找到，且事後已經和柏格夫婦取得聯繫並和他們見面，延續這段奇妙的緣分。

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