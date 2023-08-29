美百大名校槍擊案！中國博士生「平時安靜客氣」　無預警槍殺教職員

大陸中心／綜合報導

美國北卡羅來納教堂山大學（University of North Carolina-Chapel Hill）當地時間8月28日下午，發生一起槍擊事件，一名教職人員遭到槍擊死亡，有學生跳窗而逃。警方公布嫌犯照片，為中國留學生博士齊太磊（Tailei Qi，音譯），之後他在距校園1英里遠的地方被捕。同學透露，齊太磊看起來人很好，想不到會做出這樣的事情。





▲美國校園爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，北卡羅來納教堂山大學28日下午發生槍擊案，槍手持槍殺害一名教職員後離開，受害者當場死亡。

警方獲報後立即封鎖現場長達2小時，期間發布齊太磊的大頭照，呼籲任何發現他行蹤的人員應立即通報警方。約1.5小時後，警方在校園內逮捕了齊太磊，但尚未尋獲犯案槍枝，因此目前尚無法釐清槍枝是否為合法取得，也不清楚究竟是手槍還是步槍作案。

▲齊太磊被警方逮捕。（圖／翻攝推特）

齊太磊來自中國，是應用物理科學系博士班學生，擁有中國武漢大學與美國路易西安那州立大學學歷，他與當天下午無預警槍殺的教職員間的關係，目前也還未釐清。

齊太磊博士班的前同學史考特（Aiden Scott）表示，「我完全無法預料他是有可能做出這種事情的人，他總是非常安靜。」史考特回憶與齊太磊有過的互動，雖然英文說得不好，但舉止並不會不禮貌，「每次他和我說話的時候，他感覺人都非常好。當我看到他的臉出現在嫌犯通報上的時候，我太驚訝了。」