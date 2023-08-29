中元普渡都只拜吃的？專家建議為好兄弟準備「1物」：會有福報

▲2023年的中元節為8月30日，每到中元普渡，民眾都會準備許多豐富的供品，來招待好兄弟們。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

2023年的中元節為8月30日，每到中元普渡，民眾都會準備許多豐富的供品，來招待好兄弟們，但主要都以食物為主。民俗老師許伯福表示，從民眾的祭拜習慣看來，供品中的食品都非常豐富，但穿的衣物卻少之又少，老師建議民眾，可以準備布製的小衣，讓好兄弟有新衣可穿，多施捨，就一定會有福報。

許伯福說，農曆7月半對於好兄弟及好姊妹們而言，就如同過年一樣，因為可以在陽世間盡情的吃、喝、玩、樂。而從民眾的祭拜習慣看來，供品通常都是食物，穿的衣物少之又少，尤其是孤魂野鬼，更沒有新衣可替換，因此老師建議，若民眾還能夠讓好兄弟們穿新衣，一定會有福報。

許伯福建議民眾，若要準備衣物，布製的小衣會比紙質的更好，也可以針對老、中、青3代的好兄弟及好姊妹們，各備1套，於祭拜後再與紙錢一起火化。

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許伯福也強調，小衣的花費雖然不高，但對好兄弟們卻很實用，民眾在普渡時，若以體貼的方式準備供品，就能更彰顯出「吉祥感恩月」的意義。

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