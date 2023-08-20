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七夕周末夜七星潭4千位民眾沉浸浪漫星空　8月尚有2場重磅推出

▲▼七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023流星花蓮—山海星光」天文旅遊系列活動，19日晚間在七星潭海灘上演重頭戲「星光音樂會」，浪漫的七夕周末民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾在七星潭提前歡度七夕情人節。活動特別提供現場前300位入場的民眾「七七乳加巧克力」，象徵戀人們七夕來到七星潭的甜甜蜜蜜。

▲▼七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

傳說在七星潭疊7顆石頭就能讓感情長長久久，縣府此次也邀請了來自東海岸的陳冠助、李詩瑩及金銀盛等三位疊石藝術家，於活動現場展示疊石聯合創作，透過象徵太極的銀河流動線條，牽引出七夕傳說故事裡牛郎與織女的愛相會；在日月交會的五角星中，以祈福祝禱的靜心疊石，刻畫堆疊出心的希望。

▲▼七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲藝術家帶領現場民眾一起體驗疊石的樂趣。

三位藝術家也帶領現場民眾一起體驗疊石的樂趣，藝術家的作品加上現場民眾後續的集體創作，整體互動式概念的作品更顯有趣，民眾也玩得不亦樂乎。現場也舉辦兩梯次的永生花擴香石手作體驗，星星造型的永生花擴香石象徵如星空永恆的愛情，作品精緻美麗，讓完成的民眾相當有成就感。

▲▼七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

音樂表演於18時30分開始由7組表演嘉賓接力開唱，分別為排灣阿美的混血原住民歌手「小碧創作音樂」、婚禮音樂演奏家「花囍樂團」、金曲部落歌手「吳昊恩」、古典結合傳統的三重奏「悠弦樂團」、搖滾創作樂團「SOWHAT樂團」、太魯閣族歌手「一好．屴夯」以及閃亮美聲「羅美玲」，涵蓋美聲、抒情及弦樂等不同曲風，現場民眾聽得如癡如醉，不少民眾打開手機燈光，隨著音樂搖擺，沉浸在星空下感受浪漫的盛夏海邊氛圍。

天文講師陳冠榮也於樂曲間講述生活、音樂中的天文知識，並於「弦外之音」表演後，關閉現場所有燈光，帶領全場一起欣賞花蓮美麗的牛郎織女星及夏季星空。

今年星光市集現場共有花蓮在地25個創意攤位，並推出活動限定星空甜點，如摯甜所的星座餅、放鬆鬆手作甜點的星空甜品及星星甜點及iOven的星星、太陽、月亮麵包等，另外移居花蓮的外國老闆到活動現場設攤，可品嚐到包含來自荷蘭、奧地利、馬來西亞等國家道地的料理，參與的民眾表示「星空甜點不僅可觀賞性高，也很好吃，在七星潭能聽海，還可享受美食、音樂及美麗星空，真的是一場很chill的活動」。

▲▼七星潭海灘「星光音樂會」民眾一同玩疊石、聽音樂、逛市集，四千位民眾提前歡度七夕情人節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲25個創意攤位推出限定星空甜點。

近年花蓮縣政府發展永續觀光同時，更是積極推出各項特色旅遊，吸引各族群遊客，縣府連續四年推出「流星花蓮-山海星光」品牌，特別結合七夕主題，希望戀人們到七星潭疊石，讓愛情更長久，同時享受星空與音樂交織的浪漫七夕夜。

「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動精彩不斷，8月22日七夕情人節當天還有「海洋月光賞星船」，由鯨世界賞鯨及多羅滿賞鯨帶您搭乘賞鯨船出海，在無光害的海上覓尋銀河、牛郎星及織女星；另外在8月30日及31日的梯次，則是今年最大滿月「超級月亮」，欣賞美麗的月光海歡迎大家報名參加。

活動詳情請上「流星花蓮-山海星光」網站（https://reurl.cc/N0WlAx）。

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