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2050淨零排放！推動在地企業自願減量輔導　花蓮產官學提建言

▲▼花蓮推動自願淨零排放，邀集產官學3方提出建議及節能方向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮推動自願淨零排放，邀集產官學3方提出建議及節能方向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局日前針對機關花蓮縣文化局、天祥晶英飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店和遠東百貨花蓮和平分公司舉辦自願減量專案會議，並邀請國立台北科技大學林文印教授、國立聯合大學顏有利教授、國立台北大學李育明教授和國立東華大學能源中心白益豪主任，針對各單位的現場訪談及評估，提出相對應的建議及節能方向。

▲▼花蓮推動自願淨零排放，邀集產官學3方提出建議及節能方向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府在縣長徐榛蔚帶領下，以聯合國17項SDGs永續發展指標為重要施政方向，落實淨零碳排工作，並將永續概念融入在活動當中，面對全球淨零趨勢，為強化淨零排放政策推動及資源有效運用，花蓮縣將以多面向啟動相關輔導，整合政府、民間及技術研發單位資源，與產業攜手建構幸福永續花蓮邁向2050淨零目標。

▲▼花蓮推動自願淨零排放，邀集產官學3方提出建議及節能方向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行政院已於今年2月公告將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」，因此也將原「抵換專案」修為「自願減量專案」，延續行政院環境保護署鼓勵各級政府及國內企業參與溫室氣體自願減量工作的精神。儘管目前「溫室氣體自願減量專案管理辦法」尚未確認，但事業及各級政府節能的目標是需要長期的做準備，因此藉由本次自願減量會議，瞭解各單位溫室氣體排放現況、節能設備、能源效率、淨零路徑及規劃等，並鼓勵各企業與政府一起攜手邁向花蓮永續發展。

環保局表示，淨零排放不只是短期工作，而是需要建立長期的目標和方向，並以階段式達到淨零排放永續環境願景。經過專家的技術輔導及現場訪視，能了解到花蓮在地企業正逐步的採取行動響應淨零排放，並與本局達成共識為環境努力，期望共同協力落實經濟與環保雙贏之目標。

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