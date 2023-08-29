國民黨黨紀不再曖昧　王鴻薇：張榮味不支持郭台銘獨立參選

▲立委王鴻薇29日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統大選後，國民黨提醒黨員勿公開站台、動員掃街及其他公開助選，否則依違反黨規跟黨紀嚴肅處理。國民黨立委王鴻薇今（29日）透露，被視為「挺郭派」的雲林縣前縣長張榮味不支持郭台銘獨立參選。

國民黨昨提醒，郭台銘正式公布其獨立參選、參與連署之意向，已視同《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》內規範的「參選人」，為其公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為將違反《黨員行為規範》。黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

王鴻薇29日受訪表示，過去一段時間國民黨一些派系確實跟郭台銘有比較密切聯絡，但最近包含彰化縣議會議長謝典林也說不支持郭獨立參選，而她所得到訊息，包含雲林張家、張榮味也不支持郭獨立參選。

王鴻薇表示，在這樣狀況，包含過去國民黨一些派系，也會做選擇；對這場選戰來說，未到最後關頭，不輕言放棄團結整合，若真的沒辦法團結時，國民黨已經做出決定。

王鴻薇說，在黨中央對黨紀曖昧下，可能有人腳踏兩條船，甚至三條船，但隨著黨中央將相關規定講的較明確，且郭台銘也宣布參選後，這壓力會來；至於會不會有國民黨人士在台面下做些動作，「我想凡走過必留下痕跡」，不可能有部分人腳踏兩條船、三條船，黨中央都不處理。

對於侯友宜與郭台銘「喝咖啡」議題，王鴻薇認為，談總比不談好，見面總比不見面好。郭台銘正式發動連署是9月19日，這之前如果有任何轉圜餘地，國民黨都樂見，所以未來不管是喝咖啡、喝果汁等都可以，相關人可以見面會談，總比不見面好。

另外，同樣被視為「挺郭派」的屏東縣議會議長周典論昨受訪也說，有很多人會自發性連署，但他不會協助郭台銘連署。