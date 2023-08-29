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大陸 大陸焦點 特派現場

亞運運動員特餐揭曉！　宋嫂魚羹、東坡肉「杭幫菜」上桌

▲杭州亞運選手村內準備的中餐風味料理。（圖／翻攝杭州政府網）

▲杭州亞運選手村內準備的中餐風味料理。（圖／翻攝杭州政府網）

記者魏有德／綜合報導

杭州亞運9月23日登場，距今不到一個月的時間，不僅選手們正緊鑼密鼓地做賽前狀態的最後調整，主辦方也持續完善參賽成員的後勤保障。對於外界關注的選手村飲食供應，杭州亞運主辦方近日提前對外公布6道具有江南特色的「杭幫菜」，包括「宋嫂魚羹」、「東坡肉」等菜餚都會成為選手選擇的菜餚之一。

▲宋嫂魚羹。（圖／翻攝杭州政府網）

▲宋嫂魚羹。（圖／翻攝杭州政府網）

《杭州政府網》消息指，亞運（選手）村運動員餐廳將於9月9日開餐運行，目前各項工作已準備就緒。屆時將採用自助服務模式，其中熱餐菜品是半自助模式，常溫和冷餐、明檔和飲料是全自助模式。

據了解，提前公布的六道具有中菜特色的菜品分別為東坡肉、宋嫂魚羹、清炒蝦仁、京蔥爆牛肉、蒜香肋排和小炒肉。

▲杭州亞運選手村餐廳。（圖／翻攝杭州政府網）

▲杭州亞運選手村餐廳。（圖／翻攝杭州政府網）

此外，選手村餐廳熱餐區提供菜系主要為中餐（突出杭幫菜特色）、東亞風味、南亞及次大陸風味、阿拉伯及中東風味、歐陸風味等，再加上必勝客和肯德基等速食餐點，提供來自各地的參賽者不同選擇。

至於運動員菜單上，大會先經多方專家評選，報請亞運理事會審核確認後，考量食品安全、食源性興奮劑防控、食品營養、飲食文化、特色餐飲等方面的要求，滿足運動員不同的飲食習慣和營養需求。
 

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