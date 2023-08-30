中華電信獨家4K轉播杭州亞運…籲支持正版、拒絕盜版機上盒

記者蘇晟彥／台北報導

延宕一年的杭州亞運即將在9月23日至10月8日登場，繼成都世大運後，中華電信將在MOD、Hami Video提供賽事轉播，必比照東奧規格，首度提供獨家4K轉播，本屆賽事中華隊代表團將有超過500人，由東京奧運菁英選手領銜，更首次新增電競賽事，絕不錯過中華隊選手的精彩時刻。

▼29日主辦方愛爾達電視舉辦聯合轉播記者會，並呼籲支持正版、杜絕盜版機上盒。（圖／中華電信提供）



愛爾達電視 29 日舉行聯合轉播記者會，代表出席的中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示：「本屆杭州亞運MOD、Hami Video提供獨家4K轉播、綜覽畫面功能及MOD熱點回看，並取得網路獨家轉播權，讓運動迷享有隨走隨看、優質便利的觀賽體驗，一起為中華隊集氣加油。」



本屆杭州亞運中華隊代表團派出超過500人，由東京奧運菁英選手領銜，包括：舉重郭婞淳、羽球戴資穎、李洋及王齊麟、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎、體操李智凱、桌球林昀儒及鄭怡靜等好手輪番上陣。中華電信為讓國人輕鬆觀賽，精心規劃MOD、Hami Video獨家綜覽畫面，觀眾可於同一個畫面同時觀賞六場進行中的賽事，讓您不需一直轉台，不錯過中華隊選手場上精彩表現；以MOD在大螢幕上暢快觀賽，還可以在最喜愛的選手出賽時從綜覽畫面輕鬆切換全螢幕收視，亦可透過獨家MOD熱點回看功能，從關鍵時刻、奪牌瞬間收視，快速掌握中華隊每一個nice play。

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本屆杭州亞運由愛爾達取得臺灣轉播總代理，並將聯合中華電信、緯來、東森及公視動用20個頻道，橫跨四大平台（IPTV平台：中華電信MOD愛爾達體育1-3台及愛爾達亞運1-3台、網路OTT平台：Hami Video運動館及ELTA.TV愛爾達電視、無線電視台：公視主頻及公視3台、有線電視平台：東森新聞、東森超視、緯來體育台、緯來育樂台及緯來綜合台）轉播杭州亞運。

觀賞路徑：

Hami Video > 杭州亞運 ( 詳見網址https://cht.tw/x/1krp8 )

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