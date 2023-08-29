挑戰人生下半場　竹市府辦理職前訓練班

▲學員參與竹市府職前訓練班，認真學習與實習。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

協助失業民眾養成職業技能、重返職場！新竹市政府每年皆會舉辦各類符合就業市場人力需求的職訓班，今年共辦理22班職業訓練課程，其中，年近半百的尤昭雯同學即將結訓，從粗工華麗轉身為時尚魔「髮」師。市長高虹安表示，很開心看見學員們依照自己的興趣與專長參訓，勇敢闖出新職涯，同時也鼓勵市民朋友把握政府資源參加訓練，培養一技之長，增加就業機會。

新竹市政府表示，尤昭雯是今年美髮師技能培訓就業班的學員，也是位中高齡身心障礙者，從小家境困苦，國中畢業後就到工地當水泥粗工分攤家計，婚後為了照顧生病的公公只能繼續在工地、餐廳打零工。由於經濟長期不穩定，讓尤同學決定尋覓一份相較安穩的職業，在因緣際會之下，報名市府美髮職前班培訓班，認真學習並勤於練習，在結業後也預計投入美髮相關行業。

「無論幾歲，只要有心隨時都可以開始學習新事物！」尤昭雯表示，本次市府的美髮職前班培訓班委託新竹市私立東亞美容髮型短期補習班，專業師資及優秀技術團隊，讓年近半百的她立即下定決心報名。她說，自從參與培訓班至今收穫滿滿，不僅學到新技術，更建立了自己對美髮設計的成就感與自信心，同時也感謝市府辦理職訓班，讓她重拾職涯第二春。

高虹安表示，職訓目的就是培養第二技能專長與就業軟實力，無論是失業勞工再就業，或是提升在職勞工職場競爭力，市府將協助更多市民朋友找到專業的價值與方向，祝福尤昭雯同學一展長才，在通往夢想的道路上不懈前進，同時也鼓勵市民朋友把握政府資源參加訓練，培養一技之長，增加就業機會。

東亞美容髮型短期補習班總裁胡錫賢表示，昭雯在學習期間表現相當優異，總是孜孜不倦地投入學習並勇於發問，成績作品皆名列前茅，也會主動幫助進度相較緩慢的同學，是位難得的好人才，各科老師也都對昭雯讚譽有加，紛紛承諾結訓後將聘請她成為工作夥伴，協助實現她的創業夢。

勞工處表示，爲加強就業輔導，市府特別邀請結訓後創業有成的學長謝尹倫經驗分享。謝尹倫曾參與市府108年美髮職訓班，在退役後投入美髮行業，目前在苗栗地區擁有2家美髮沙龍店，店內有10位服務人員，此案例也成功鼓舞班上學員，讓其對未來就業充滿信心。

勞工處長黃錦源表示，市府致力導勞工就業，特定對象學員的訓練費用不但由政府全額補助，訓中還有職業訓練津貼補助、訓後更有就業輔導機制，協助學員再度進入職場，今年課程陸續招生中，歡迎有意參加的市民朋友洽詢1999或5324900。