氣象局「最快14:30發布陸警」　首波可能警戒區曝！颱風雨今晚開轟

▲氣象局針對颱風蘇拉發布海警。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風蘇拉持續靠近台灣，預計明後兩天是影響最劇烈的時段，花東、南部山區將出現局部豪雨，中央氣象局表示，目前已發布海上警報，預計今日下午會發布陸上警報，發布陸警的可能時間點為今日下午14:30及17:30，可能警戒區包括恆春半島與蘭嶼。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今早8點蘇拉已移動到鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，並往西北再往北北西移動。今日各地天氣仍晴朗炎熱，午後中南部、北部山區有陣雨，晚上開始颱風雲系影響，東半部就會出現斷續降雨。

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▲颱風蘇拉距離鵝鑾鼻東南方460公里。（圖／氣象局）

明日東半部、恆春半島整天有陣雨，降雨時間較今日增長，南部、北部有短暫陣雨，中部午後有陣雨。周四蘇拉移動到西南部海面，東部、南部整天有陣雨，其他各地短暫陣雨。周三、四東部、南部要小心大雨，尤其南部山區雨勢最大，另花東、南部山區可能有局部豪雨。

溫度方面，今日西半部34-35度、東半部33度，雙北、桃園、高屏、花東有36度以上高溫。明日彰化到桃園仍有36度以上高溫，其他地區雲量增加，溫度不至於這麼炎熱。

氣象局預估，蘇拉以中颱上限等級接近台灣時，雖然未升級成強颱，但其實強度已相差不遠，另預計今日下午會發布陸上警報，可能時間點為14:30及17:30，恆春半島、蘭嶼等都可能納入警戒範圍，至於花東、綠島等地，則要視颱風路徑而定。

▲蘇拉路徑預測圖。（圖／氣象局）