LIVE／蘇拉下半天陸警「4地區警戒」　氣象局最新說明

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氣象局今(29日)上午持續針對蘇拉颱風發布海上警報，雖然預測路徑稍微往南偏，但仍可能在下半天發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，甚至澎湖。氣象局08:40將說明颱風最新動態。

蘇拉颱風清晨時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 460 公里之海面上，以每小時13公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲蘇拉颱風上午最新位置。（圖／RAMMB）

氣象局指出，蘇拉目前強度是中颱上限，可能會略微增強，但不見得會再變強颱，路徑比之前更加向南微調，預估可能穿過巴士海峽；若路徑沒向南偏太多，可能今日下半天仍會發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，澎湖可能也會有。

根據氣象局預報，今日白天降雨仍是午後對流為主，山區、中南部降雨機率高。入夜以後逐漸受到蘇拉影響，東半部降雨增加。周三、四蘇拉離台灣最近，花東、南部山區將有局部豪雨，中南部周四降雨更增，另沿海地區要小心長浪，而花東、南部則有強風，東南部、南部、恆春半島可能有六米以上浪高。

而氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，蘇拉打完圈後轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海，其暴風圈帶來的威脅仍不可輕忽；另一輕颱海葵向西北西進行，由於各國模式模擬蘇拉及海葵的範圍大小、差異甚大，周五之後兩者相對距離逐漸縮小，開始產生或大或小的藤原效應（雙颱共舞），也使得不同模式的模擬路徑非常分歧，不確定性很大，需再觀察。

▲未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）