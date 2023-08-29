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全英票選！百大「最愛電影配樂」出爐　《魔戒三部曲》登頂

▲▼魔戒三部曲 。（圖／The Lord of the Rings Trilogy臉書）

▲霍華蕭譜寫《魔戒》成為英國人最喜歡的電影配樂。（圖／The Lord of the Rings Trilogy臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

根據英國媒體報導，經過超過一萬人參與投票，英國古典廣播電台Classic FM日前公佈最受英國人喜愛的電影配樂，由金獎配樂大師霍華蕭（Howard Shore）譜寫的《魔戒》（The Lord of the Rings）奪得榜首。

霍爾蕭為《魔戒三部曲》譜寫的電影配樂曾獲得三座奧斯卡獎、三座金球獎和四座葛萊美獎。獲悉這一票選結果之後，霍爾蕭表示感激之情，「非常感謝英國古典廣播電台的所有聽眾，很榮幸我能讓你們更接近J.R.R.托爾金的中土世界。」

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▲▼ 《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

▲約翰威廉斯譜寫的金獎配樂《辛德勒的名單》獲亞軍。（圖／環球提供）

另外，91歲的傳奇配樂大師約翰威廉斯（John Williams）不愧是英國最受歡迎的電影作曲家，在這份榜單中，他在前20名中佔據了5個席位，在前100名中則共有11個席位，其中包括《辛德勒的名單》（第2名）；《星際大戰》系列（第3名）；《侏羅紀公園》系列（第8名）；《哈利波特：神秘的魔法石》（第11名）；《印第安納瓊斯》系列（第13名）；《搶救雷恩大兵》（第21名）；《E.T.外星人》（第30名）；《大白鯊》（第39名）；《超人》（第47名）；《第三類接觸》（第58名）；以及《戰馬》（第87名）。

金獎配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）也不惶多讓，他在前100名中佔據了10個席位，其中包括《神鬼戰士》（第5名）；《星際效應》（第17名）；《獅子王》（第23名）；《全面啟動》（第29名）；《神鬼奇航》系列（第31名）；《戀愛沒有假期》（第52名）；《黑暗騎士三部曲》（第61名）；《敦克爾克大行動》（第70名）；《007：生死交戰》（第77名）；以及《達文西密碼》（第85名）。

▲▼ 。（圖／Out of Africa）

▲勞勃瑞福、梅莉史翠普主演《遠離非洲》經典配樂，名列第四 。（圖／Out of Africa臉書）

英國作曲家約翰巴里（John Barry）在前100名中擁有六部電影配樂上榜，其中包括《遠離非洲》（4）；《與狼共舞》（7）；《似曾相識》（56）；《獅子與我》（69）；《007：女王密使》（72）；以及《007：金手指》（76）。

已故的偉大作曲家顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）也在前100名中佔有重要位置，他的5部配樂入選名單，包括《黃昏三鏢客》（9）；《教會》（10）；《新天堂樂園》（26）；《狂沙十萬里》（49）；以及《四海兄弟》（82）。

【英國觀眾最愛電影配樂排名前20名】

1、《魔戒》 – Howard Shore
2、《辛德勒的名單》– John Williams
3、《星際大戰》 – John Williams
4、《遠離非洲》 – John Barry
5、《神鬼戰士》 – Hans Zimmer
6、《王爾德和他的情人》 – Debbie Wiseman
7、《與狼共舞》 – John Barry
8、《侏儸紀公園》 – John Williams
9、《黃昏三鏢客》 – Ennio Morricone
10、《教會》 – Ennio Morricone
11、《哈利波特：神秘的魔法石》 – John Williams
12、《火戰車》– Vangelis
13、《印第安納瓊斯》 – John Williams
14、《等愛的女人》 – Nigel Hess
15、《齊瓦哥醫生》 – Maurice Jarre
16、《豪勇七蛟龍》 – Elmer Bernstein
17、《星際效應》 – Hans Zimmer
18、《教父》 – Nino Rota
19、《鐵達尼號》– James Horner
20、《神鬼奇航》 – Klaus Badelt

完整百大票選名單

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