「一場無論如何都輸得起的賭局」　苦苓解析郭台銘參選5大QA

▲郭台銘宣布投入2024總統大選。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布以連署方式獨立參選2024總統大選，為在野陣營整合拋下震撼彈，引發各界熱議。作家苦苓深夜就在臉書「鄭重警告民進黨」為題，提醒民進黨不要以為郭台銘參選就能躺著選、開香檳，他29日再度發文分析「郭台銘五大問題解惑」，直言這是一場怎麼樣都輸得起的賭局，郭台銘為什麼不玩？

「為什麼匆忙宣布參選？場地流程規劃混亂，也沒有任何大咖助陣」，苦苓分析，因為國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲搭上線了，把郭台銘晾在一邊，郭台銘不宣布參選就沒資格上牌桌，且先前的10場造勢無效，民調越來越低，所以宣布參選等於是打「強心針」，而地方派系也已失去耐心，很怕自己撩下去之後反而被「放鳥」。

「為什麼參選還說要整合？民調老四憑什麼要老二、老三讓位」，苦苓表示，宣布但還沒有連署，一切都還有得談，如果以戰逼和，柯文哲和國民黨參選人侯友宜如果還不肯坐下來談，那就大家魚死網破、同歸於盡。此外，郭台銘宣布參選後說不定民調大翻身，只要逼近柯侯、甚至超越就有籌碼了。

「郭台銘真的會參選到底？」、「為什麼不宣布副手人選？」，苦苓認為，這叫做「虛位以待」，代表領表連署之前位子都還空著，表示整合的誠意，但如果連署衝過100萬份、登記前民調衝到第二，那當然選到底； 反之，摸摸鼻子見好就收，郭台銘也不過白花錢而已，還是能「以大局為重」。

「一場怎麼樣也輸得起的賭局，為什麼不玩？」，苦苓也諷刺，郭台銘從上次在美國「詐廠」之後，還沒有這麼多外媒關心過他，應該很開心。