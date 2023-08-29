　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭稱參選促在野整合　李德維批「沒人信」：國民黨不需隨之起舞

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統大選，並強調自己參選是為了促成在野陣營整合。但國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（29日）直言，這種話沒有人會相信，郭講的跟做的都背道而馳，國民黨不需隨之起舞，而是堅定走自己的路。李也說，大家維持禮貌是OK的，但郭台銘一直以來讓大家覺得要當「正的」，這對國民黨來說完全不可能。

郭台銘昨在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選2024總統。郭強調，他參選是為了促成在野陣營整合，否則便宜民進黨2024總統參選人賴清德，且自己本來沒必要選，但他所代表的中間聲音不能缺席，所以他將繼續邀請在野陣營其他2位候選人，「一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。此外，今也傳出郭台銘與國民黨2024總統參選人侯友宜有30日將見面的規劃。

由於郭台銘稱要促成在野陣營整合，《東森新媒體EToday》詢問李德維，到底在野如何整合？李直言，「說真的這種話沒有人會相信啦！」郭台銘葫蘆裡賣什麼藥，沒有人懂，所以他認為國民黨不需隨之起舞，而是堅定走自己的路，「郭董講什麼也不用太在意，因為他講的跟他做的，都是背道而馳」。

「民無信不立。」李德維說，郭台銘的確在大家眼中，是沒有誠信可言，4年前至今大家看得很清楚，從昨天國民黨內跟各界反應可知道，郭就是過頭了。

媒體追問是否代表國民黨跟郭台銘目前整合機率是零？李德維表示，大家維持禮貌是OK的，但郭台銘一直以來讓大家覺得要當「正的」，這對國民黨來說完全不可能，。李德維也提及，郭台銘宣布參選後，需要被檢驗的事情非常多，這些東西會慢慢浮上檯面，郭逃避不了。

另外李德維上午在國民黨立法院黨團「因病而窮 因窮而死 這是什麼政府！」記者會前接受媒體聯訪時表示，郭台銘宣布參選總統後，是國民黨競爭對手之一，所以對其態度會有所改變跟調整；郭過去強調中華民國能勝利，但可看出郭參選很可能成中華民國挫敗，不過郭非民黨籍，所以他尊重，而國民黨就是自立自強，支持侯友宜，讓國民黨勝選。

對於傳出有郭台銘與侯友宜有30日將見面的規劃，李德維說，大家有互動無可厚非，這點從昨天郭台銘宣布參選後，國民黨相關整合工作，他認為就是由黨中央跟候選人來處理，其他的人大概就比較難參與；用歌曲《讓我歡喜讓我憂》 形容郭參選，歡喜在郭終於表態，不再曖昧，憂慮的點則是由於郭參選造成選戰更加詭譎多變。

至於咖啡會要談什麼？李德維表示，有各種聲音，有人覺得沒什麼好談，但他覺得民主選舉是君子之爭，要有好的氣氛，在野之間減少彼此的攻訐，然後把彼此理念想法做溝通，未嘗不好，但能當選的只有一個人，國民黨一定傾全力幫侯友宜爭取明年勝選。

ET快訊
遇九頭身美女警...他當場折斷6支iPhone
颱風「鴻雁」可能生成！海葵增強速度快　近台時間曝
蘇拉進逼！料維持「中颱強度」掃過南部　周四最接近台灣
小提琴王子爆睡了兄弟女友4次！　首發聲PO報案單
爆1.3億買《好聲音》冠軍「她是唯一例外」！直接插隊盲選
賽程出爐！中華隊第2戰強碰韓國　旅外8球員將報到
Faye「超狂身世起底」！　家開台知名飲料大廠
快訊／這群人突宣布「明年停更」！
快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　柯文哲、侯友宜達共識「不合穩
快訊／4張千萬發票沒人領！　即將到期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘喊保證讓台「GDP倍增」　財經網美諷：不是詐騙集團廣告？

營建署組長涉貪7千萬求刑25年　營建署：尊重司法結果

快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　與侯、柯達共識「不合穩輸」

「一場無論如何都輸得起的賭局」　苦苓解析郭台銘參選5大QA

蔣萬安赴陸參加雙城論壇　柯文哲重提「五互相」祝福出訪成功

郭稱參選促在野整合　李德維批「沒人信」：國民黨不需隨之起舞

「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：團結就是讓位給更好領導者

批im.B吸金案鋸箭式偵辦　黃國昌：司法改革從笑話到讓人想爆髒話

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

快訊／爭取參與聯合國　外交部提推案4大訴求：讓台灣與世界攜手

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

郭台銘喊保證讓台「GDP倍增」　財經網美諷：不是詐騙集團廣告？

營建署組長涉貪7千萬求刑25年　營建署：尊重司法結果

快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　與侯、柯達共識「不合穩輸」

「一場無論如何都輸得起的賭局」　苦苓解析郭台銘參選5大QA

蔣萬安赴陸參加雙城論壇　柯文哲重提「五互相」祝福出訪成功

郭稱參選促在野整合　李德維批「沒人信」：國民黨不需隨之起舞

「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：團結就是讓位給更好領導者

批im.B吸金案鋸箭式偵辦　黃國昌：司法改革從笑話到讓人想爆髒話

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

快訊／爭取參與聯合國　外交部提推案4大訴求：讓台灣與世界攜手

台積電漲3元收552　台股大漲114點收16624點

閻奕格片場崩潰爆哭「妝容全花」　不讓導演補拍原因曝光

快訊／台3線「砂石車失控撞進果園」！　駕駛送醫不治

獨／汐止3男持刀攔車！笑氣藥頭遭洗劫...竟是買家幹的

海葵增強速度快「9／1有機會成中颱」　12號颱風「鴻雁」可能生成

遇九頭身美女警...拗彎iPhone還泡水滅證！　少年販毒集團栽了

73歲張復建嚴格飲食控制　「劉伯溫」太經典被問樂透號碼

郭台銘喊保證讓台「GDP倍增」　財經網美諷：不是詐騙集團廣告？

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

小提琴王子爆睡了兄弟女友4次「首發聲」！PO報案單：提供1小時完整錄影

政治熱門新聞

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　與侯、柯達共識「不合穩輸」

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」

郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

胡采蘋噴翁達瑞：出征MLB讓台灣人像鄉巴佬

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

更多熱門

相關新聞

「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：團結就是讓位給更好領導者

「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：團結就是讓位給更好領導者

苗栗縣前縣長徐耀昌日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動時，喊出「下架國民黨」，遭國民黨考紀會發函調查，22日凌晨宣布退出國民黨。對於郭台銘宣布獨立參選，徐耀昌29日透過臉書發文表態支持，並直言「參選權利人皆有之」，團結的目的不是為了給黨員一個交代，而是要把位置讓給能使台灣更好的領導者。

郭參選　陸學者：台灣面臨「和與戰」選擇

郭參選　陸學者：台灣面臨「和與戰」選擇

郭台銘參選衝擊選情　夏立言：相信黨的處理十分明確

郭台銘參選衝擊選情　夏立言：相信黨的處理十分明確

郭董參選》慈善染上政治就會變色

郭董參選》慈善染上政治就會變色

引導式民調自毀公信力！　侯友宜競辦轟：游盈隆莫變阿隆師

引導式民調自毀公信力！　侯友宜競辦轟：游盈隆莫變阿隆師

關鍵字：

李德維郭台銘郭台銘侯友宜2024總統大選喝咖啡

讀者迴響

熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面