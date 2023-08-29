郭稱參選促在野整合　李德維批「沒人信」：國民黨不需隨之起舞

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統大選，並強調自己參選是為了促成在野陣營整合。但國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（29日）直言，這種話沒有人會相信，郭講的跟做的都背道而馳，國民黨不需隨之起舞，而是堅定走自己的路。李也說，大家維持禮貌是OK的，但郭台銘一直以來讓大家覺得要當「正的」，這對國民黨來說完全不可能。

郭台銘昨在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選2024總統。郭強調，他參選是為了促成在野陣營整合，否則便宜民進黨2024總統參選人賴清德，且自己本來沒必要選，但他所代表的中間聲音不能缺席，所以他將繼續邀請在野陣營其他2位候選人，「一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。此外，今也傳出郭台銘與國民黨2024總統參選人侯友宜有30日將見面的規劃。

由於郭台銘稱要促成在野陣營整合，《東森新媒體EToday》詢問李德維，到底在野如何整合？李直言，「說真的這種話沒有人會相信啦！」郭台銘葫蘆裡賣什麼藥，沒有人懂，所以他認為國民黨不需隨之起舞，而是堅定走自己的路，「郭董講什麼也不用太在意，因為他講的跟他做的，都是背道而馳」。

「民無信不立。」李德維說，郭台銘的確在大家眼中，是沒有誠信可言，4年前至今大家看得很清楚，從昨天國民黨內跟各界反應可知道，郭就是過頭了。

媒體追問是否代表國民黨跟郭台銘目前整合機率是零？李德維表示，大家維持禮貌是OK的，但郭台銘一直以來讓大家覺得要當「正的」，這對國民黨來說完全不可能，。李德維也提及，郭台銘宣布參選後，需要被檢驗的事情非常多，這些東西會慢慢浮上檯面，郭逃避不了。

另外李德維上午在國民黨立法院黨團「因病而窮 因窮而死 這是什麼政府！」記者會前接受媒體聯訪時表示，郭台銘宣布參選總統後，是國民黨競爭對手之一，所以對其態度會有所改變跟調整；郭過去強調中華民國能勝利，但可看出郭參選很可能成中華民國挫敗，不過郭非民黨籍，所以他尊重，而國民黨就是自立自強，支持侯友宜，讓國民黨勝選。

對於傳出有郭台銘與侯友宜有30日將見面的規劃，李德維說，大家有互動無可厚非，這點從昨天郭台銘宣布參選後，國民黨相關整合工作，他認為就是由黨中央跟候選人來處理，其他的人大概就比較難參與；用歌曲《讓我歡喜讓我憂》 形容郭參選，歡喜在郭終於表態，不再曖昧，憂慮的點則是由於郭參選造成選戰更加詭譎多變。

至於咖啡會要談什麼？李德維表示，有各種聲音，有人覺得沒什麼好談，但他覺得民主選舉是君子之爭，要有好的氣氛，在野之間減少彼此的攻訐，然後把彼此理念想法做溝通，未嘗不好，但能當選的只有一個人，國民黨一定傾全力幫侯友宜爭取明年勝選。