評郭台銘參選很務實　他分析：若「完全整合」反而有機會贏賴清德

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，未來在野如何整合備受關注。對此，前民眾黨中央委員張益贍就在臉書表示，「侯柯配」或「柯候配」白藍三個月都搞不定，又有什麼資格批評郭台銘「破壞團結」？且郭台銘的獨立參選，若可以「完全整合」成功，反而才有機會贏民進黨參選人賴清德。

張益贍指出，白藍對郭台銘獨立參選最大的批評就是，郭台銘參選會破壞團結，會讓「賴清德躺著選」，但他認為，這樣的分析，不科學也不理性，因為以三腳督的情況，賴清德的支持度41.7%仍大於民眾黨柯文哲21.3%加上國民黨侯友宜17.3%，也就是柯侯即使「完全整合」下，賴清德依然會當選；況且「侯柯配」或「柯侯配」白藍三個月都搞不定，又有什麼資格批評郭台銘「破壞團結」？

張益贍再提到，且四腳督的情況下，柯文哲加侯友宜加郭台銘有46%，大於賴清德的39.1%，也就是說，郭柯侯如果「完全整合」下，郭台銘的獨立參選，若可以「完全整合」成功，反而才有機會贏賴清德，但他也補充，「完全整合」的定義是假設選票100％轉移。

因此，張益贍認為，藍白批郭台銘，只不過是把「破壞團結」的責任「甩郭」，其實內心就是不願意放棄權力的魔戒，在誰都不願意讓出「總統候選人」身份的情況下，三人選總統其實都是「選爽的」，他直言，「柯文哲跟侯友宜兩個可以自己爽，更何況有二千億身價的首富郭台銘」，所以郭台銘的做法是務實的，與其被白藍兩黨拿立法院院長「芭樂票」來騙現金、輔選別人的立委，還不如把錢花在選總統「自己爽一次」。