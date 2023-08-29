引導式民調自毀公信力！　侯友宜競辦轟：游盈隆莫變阿隆師

▲侯友宜競選辦公室召開「『引導式民調 自毀公信力』-前有『阿通師』，現有『阿隆師』!?」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

台灣民意基金會日前公布民調顯示，民進黨參選人賴清德以43.3%支持度大幅領先，民眾黨參選人柯文哲獲26.6%居次，國民黨參選人侯友宜則以13.6%落後。對此，侯友宜競辦（29）日召開記者會質疑，該民調以「引導式」的題目，產生了「預示效果」，呼籲游盈隆應該要秉持民調的科學專業及學術倫理，不要把自己變成「阿隆師」，賠上民調的公信力。

競選辦公室發言人黃子哲表示，所有符合專業與科學的民調，都會予以尊重及參考，但游盈隆上週所公布的民調，侯友宜支持度與其它家民調結果差距甚大，低到不符合常識。而經檢視問卷題目，皆因「引導式」的題目，產生了「預示效果」，進而造成嚴重的偏差。前政大傳播學院院長蘇蘅今也在媒體上質疑該民調的設計，完全是對賴清德有利的傾斜版問題，引導性非常明顯。

文化大學廣告學系主任鈕則勳指出，台灣民意基金會這份民調，與整體民調趨勢有違，檢視其中的問題，可能是因抽樣所致，但若進一步檢視問卷設計，前三的題目包括賴清德訪美、拜登對台提供軍事援助、麻生訪台指台灣應做好打仗覺悟，皆有利於賴清德及執政黨的主場優勢建構，提升賴清德支持者的表態意願，但若今天是侯友宜的支持者，反而會導致其不願意回答接下來的題目，因而導致侯友宜支持度顯著偏低的結果。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰則表示，這份民調中侯友宜的支持度，似乎有一點脫離常軌，如果以此計算，可能在新北市拿不到30萬票。他們在意民調是否能夠經過壓力測試，有時候跑出來的阿拉伯數字是一回事，但未必有辦法用常識跟選票來理解，而除了民意調查，也應該要兼採大數據的參考，更重要的是，也必需對歷來的選盤，進行一定程度的對話，如此才能令人信服。

黃子哲指出，游盈隆找了一堆理由來合理化民調結果，卻不願正視民調題目所產生的誘導偏差，還辯解其中的3個題目，都是7月發生的重大事件，然而卻完全沒有餵藥案水落石出、外役監漏洞爭議等。此外，只放賴清德訪美，不提侯友宜訪日，卻又說「賴清德出訪表現可圈可點，其實台灣選民不分藍綠，只要有出訪就是加分，這是一件客觀的事件」，可見游盈隆已知道訪美題對賴有利，這不就是「明知故放，暗度陳倉」？

黃子哲也說，過去被稱為「阿通師」的前陸委會主委陳明通，被爆出許多其指導的學生論文有抄襲問題，學生與陳明通都違反學術倫理。而現在游盈隆的民調，所應該要秉持的科學專業及學術倫理，似乎也備受質疑。希望游盈隆不要學阿通師，把自己變成「阿隆師」，賠上民調的公信力，如此就算是號稱自己是民調祖師爺的林佳龍，恐怕都不敢背書。

