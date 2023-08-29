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「郭台銘參選」衝微博熱搜　環球時報狠批「親痛仇快」

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭思楠／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布展開獨立參選總統連署，消息傳出後立刻衝上微博熱搜前10名，也引起陸媒廣泛關注。大陸官媒《環球時報》今（29）日大篇幅報導，狠批郭台銘參選是「親痛仇快」，讓民進黨坐收「漁翁之利」。

28日，《環球時報》大篇幅報導，新聞標題為，《郭台銘參選攪動台灣政壇，島內媒體：民進黨的竊喜抑制不住》，小標形容，「以戰逼和的起手式？玉石俱焚的大豪賭？」

報導稱，他的舉動只會讓在野陣營更加分裂，親者痛仇者快，讓民進黨坐收漁翁之利。

報導指出，「這是以戰逼和的起手式，還是玉石俱焚的大豪賭？郭台銘又在做一次人生的關鍵抉擇：成為在野陣營的整合者或破壞者，成為台灣社會的功臣或罪人。」

▲▼《環球網》官網的台海欄目，今日也大篇幅報導郭台銘的相關新聞以及評論文章。（圖／翻攝自環球網）

▲《環球網》官網的台海欄目，今日也大篇幅報導郭台銘的相關新聞以及評論文章。（圖／翻攝自環球網）

另外，在《環球網》官網的台海欄目，今日也大篇幅報導郭台銘的相關新聞以及評論文章。

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生在《環球時報》也刊發評論文章質疑，「郭台銘宣布參選，實際效果會怎樣？」

他指出，郭台銘的參選給台灣政壇尤其是非綠陣營投下了一顆震撼彈，使得原本就複雜的選情變得更加複雜，原本就困難的「藍白合」更是難上加難。在非綠陣營侯、柯、郭的三方瓜分之下，即使得票最高的一方也難以獲得超過30%的支持，「賴清德躺著贏」一說不算是空穴來風。

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