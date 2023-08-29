蘇拉明後影響最大　全台風雨時程出爐

記者陳俊宏／台北報導

蘇拉颱風進逼，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析全台風雨時程，提醒全台民眾都要在今天（29日）盡早完成防颱準備；另外，周三、周四影響最大，暴風圈大致將通過台東、屏東、高雄以及台南等地。

吳聖宇在臉書指出，蘇拉颱風可說是正逐步逼近台灣之中，台東、屏東地區的陸上颱風警報，預期也將在今天下午發布；不過，受到東方新出現的海葵颱風牽制，以及北側太平洋高壓勢力較預期來得強的影響，蘇拉的預測路徑在過去一天持續往南調整。

吳聖宇說，目前來看可能在周三夜晚到周四清晨之間，蘇拉颱風中心會通過恆春南方海面，預估不會登陸台灣，暴風圈掃過的範圍也跟著向南縮減，大致將通過台東、屏東、高雄以及台南等地，其他地方不會進入暴風圈範圍內，同時風雨最強的10級風暴風圈也可能會在海面上通過，對陸地影響減小；周五颱風就會趨向廣東沿海，逐漸離開台灣附近區域，颱風警報也將解除。

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▼蘇拉颱風、海葵颱風發展中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



吳聖宇分析，雖然看起來蘇拉颱風路徑往南調整，威脅相對減小，但從周三白天開始隨著暴風圈逼近，台東、屏東、恆春半島一帶的風雨仍會逐漸加強，外圍環流也將為花蓮、宜蘭、大台北、桃園等地，帶來一陣一陣的雨勢跟陣風。

吳聖宇表示，周三晚到周四白天，隨著颱風中心通過恆春以南進入台灣海峽南部，台東、屏東、恆春半島風雨最為明顯，高雄到台南一帶也將逐漸有風雨出現的機會，花蓮以北到北部地區則是持續受外圍環流影響，強陣風以及陣雨的狀況繼續發生。

吳聖宇指出，整體風雨減弱可能要等到周四晚間，颱風向西遠離，陸上颱風警報解除，風雨才會逐漸緩和下來；在這段過程中，台南以北到桃園以南受到中央山脈地形屏障，風雨情況可能都不會很明顯，但也不能夠掉以輕心，提醒全台的朋友都要在今天盡早完成防颱準備。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）



吳聖宇提到，至於海葵颱風目前在關島西北方海面，由於引導力量相對明顯，正以比較快的速度向西北西移動中，看起來有逐漸追趕前方蘇拉颱風的趨勢，兩者之間的距離逐漸拉近，預估到了周五到周末，兩者的距離有機會逐漸拉近到1000公里上下。

吳聖宇說，不過，海葵颱風的引導力量可能會持續較為明顯，因此預估繼續沿著太平洋高壓邊緣，經過琉球群島附近海域向北偏轉的機會較高，但在兩者距離過近的情況下，有機會更為明顯牽制蘇拉的移動方向以及速度，讓蘇拉速度減慢，方向也可能略偏向西南移動。

吳聖宇表示，等到海葵逐漸北上後，兩者距離拉遠，蘇拉應該就會恢復原本的走勢，繼續趨向廣東沿岸的可能性較高；兩者之間雖然有機會出現短暫的互相影響，不過似乎還不至於有非常明顯的互旋，或是大幅度改變彼此路徑的狀況發生，當然目前變數仍大，仍需要持續觀察。

▼最新各國預估路徑圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



▼要觀察蘇拉、海葵是否有藤原效應。（圖／氣象局）

