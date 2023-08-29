蘇拉、海葵可能「藤原效應」　全台風雨最大時間曝

▲蘇拉、海葵發展中。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

蘇拉颱風進逼中，氣象專家吳德榮表示，周四各地受風雨影響最大；周五之後，蘇拉、海葵颱風開始產生或大或小的「藤原效應」（雙颱共舞），不確定性很大，需再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局預報資料顯示，中颱蘇拉在呂宋島東北方海面，向北北西轉西北，逐漸逼近台灣，周三中心通過台灣南端近海，周四進入台灣海峽南部，其不確定範圍（紅框）仍有600公里。

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▼最新蘇拉颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，蘇拉打完圈後轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海，其暴風圈帶來的威脅仍不可輕忽；另一輕颱海葵向西北西進行，由於各國模式模擬蘇拉及海葵的範圍大小、差異甚大，周五之後兩者相對距離逐漸縮小，開始產生或大或小的藤原效應（雙颱共舞），也使得不同模式的模擬路徑非常分歧，不確定性很大，需再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打完轉後轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海，而海葵緊隨在後。 （圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日蘇拉逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，西半部晴朗炎熱，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。



吳德榮提醒，周三蘇拉逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；周四蘇拉雖受地形破壞而迅速減弱，但各地受風雨影響最大，應嚴加戒備；周五蘇拉持續減弱，局部地區仍有較大雨勢及強陣風；周六、周日各國模式模擬非常分歧，不確定性很大，需再觀察。

至於蘇拉、海葵颱風是否會有「藤原效應」雙颱互繞情形，氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，由於海葵的路徑和發展強度不確定性滿大，兩者距離將近1800公里，不同模式做出的結果不太一樣，海葵對台灣的影響及是否有藤原效應，仍要再觀察。

▼要觀察蘇拉、海葵是否有藤原效應。（圖／氣象局）

