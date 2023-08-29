蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

▲最新各國官方預報路徑幾乎一致了。（點圖可放大／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

蘇拉路徑再南修，天氣風險公司總經理彭啟明表示，依照目前路徑，預估暴風圈僅會涵蓋台南以南。而最新各國官方預報路徑幾乎一致了。

彭啟明在臉書說，中度颱風蘇拉今天（29日）清晨距離鵝鑾鼻的東南方約460公里海面，以時速13公里向西北移動，7級暴風半徑150公里，10級暴風半徑80公里，強度大致維持。

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▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）

彭啟明指出，預測蘇拉今天受副熱帶高壓導引，往西北向巴士海峽，周三晚間到周四清晨颱風中心通過恆春以南海面，周四晚間向西遠離；留意今下午將可能發布台東、屏東陸上颱風警報，依照目前路徑，預估暴風圈僅會涵蓋台南以南。

彭啟明說，輕度颱風海葵目前位於台灣東南東方1990公里海面，將往西北西方向移動接近琉球海域，預估周六、周日接近台灣北方海域，預報時間長、變動度仍大。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，蘇拉目前強度是中颱上限，可能會略微增強，但不見得會再變強颱，路徑比之前更加向南微調，預估可能穿過巴士海峽；若路徑沒向南偏太多，可能今日下半天仍會發布陸上警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部，澎湖可能也會有。

▼最新蘇拉颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

