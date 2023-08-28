郭台銘宣布參選！林俊憲「道歉」　曝：很多民進黨好朋友要幫連署

▲民進黨立委林俊憲提醒支持者「不要笑」。（資料照／記者李姿慧攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28日）正式宣布參選2024總統，民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲透過臉書「道歉」說，過去他一直說郭不會參選，看來現在郭已經成為「穩重的男人」了，聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他連署，可千萬別讓他們失望。

林俊憲表示，自己必須要道個歉，因為自己這幾個月一直在節目上說，郭台銘不會參選，畢竟他過去開芭樂票的經驗太多了，連美國前總統川普都敢唬爛，但看來那都是以前「年輕氣盛」，現在已經成為穩重的男人了，「我聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他連署，幫郭董一圓選總統的夢，可千萬別讓他們失望！」

林俊憲提醒，民進黨還是要小心，因為選舉到了這個階段，現在最關鍵的勝負在於國會過半，從這個角度看，在野陣營有3隻母雞，簡單的數學，3大於1，本來局勢可能會像2016年那樣發展，母雞無力拖累小雞崩盤，現在則要看郭台銘這隻雞有多強？不過昨天看到「郭營大將」、前衛生署長楊志良的發言，就稍微沒那麼擔心了。

林俊憲說，侯侯（指國民黨總統參選人侯友宜）選到好像人間蒸發、民眾堂主（指民眾黨總統參選人柯文哲）變票房毒藥，現在小雞們有郭台銘可以靠，難道國民黨主席朱立倫的「嚴厲口頭警告」就能阻止郭董幫忙站台嗎？他說，「我想很難，人不為己、天誅地滅，當然是小雞自己的選情重要，誰管你國民黨會不會泡沫化呢？」這也是對政壇板塊影響可能最深遠的地方，值得觀察。

林俊憲貼出一張卡通人物哆啦A夢說「不要笑」的圖片說，因此，看到郭台銘參選，自己此時此刻的心情就像這張圖，先不要笑、戒慎恐懼，也相信民進黨總統參選人賴清德無論是面對2個、3個甚至100個對手，仍然不會鬆懈，照自己的步調繼續走，爭取最多民眾支持。