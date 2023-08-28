「郭董獨立參選」衝微博熱搜！陸網友一面倒喊：賴清德穩了

▲郭台銘將以獨立參選人的身分展開連署。

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘在今（28）日早上10時，正式宣布參選2024總統大選，並高喊「下架民進黨」。不過郭台銘一宣布參選總統大選，立刻衝上微博熱搜前10名，而且中國網友幾乎一面倒評論「賴清德穩了」。

今日郭台銘召開記者會正式宣布參選2024總統，多家中國媒體包括《環球網》、《大公文匯網》、《中國新聞週刊》等立刻發快訊報導，因此郭董參選的消息，也隨即在微博上引發中國網友熱烈討論。但有趣的是，中國網友幾乎一面倒的留言都寫著：「賴清德穩了！」、「坐等賴清德凍蒜。」、「恭喜賴清德了。」、「賴100%當選，藍白亂鬥，民進黨獲利。」

▲郭台銘一宣布參選總統大選，立刻衝上微博熱搜前10名。（翻自微博）

▲▼陸網友幾乎一面倒的留言都寫著：「賴清德穩了！」（翻自微博）

今天記者會上，就有路透記者對郭台銘提問，稱郭若參選惹怒中共，中共威脅要沒收鴻海財產，他會怎麼辦？郭台銘則回答：「我會說 『Yes！Please do it！ 』」並強調若他犧牲個人財產，中共不要來打台灣、換得台海和平，他願意犧牲個人財產， 不會聽從中共指派。







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