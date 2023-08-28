車停好了卻不回家！「窩在車內」原因太殘酷：只有男人才懂

▲有些男人車停好後，不會馬上進家門。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多人來說，就算是相愛的兩個人，也未必要時刻黏在一起，偶爾還是會想要有自己的空間。近日有網友好奇拋問，為什麼有些男人開車回家後，不會馬上進家門，反而會在車內待一下呢？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什（麼）很多男人到家時卻要先在車裡一陣子」為標題發文，提到有些男人下班後，雖開著車回到自己家的車庫，但是車明明停好了，卻不會馬上起身走進家門，反而會在車上玩手機、休息一下，這是為什麼？車內比家裡舒服？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「開了累了坐一下不行喔」、「把這首歌聽完」、「整理情緒，回家面對老婆、小孩要有個模樣」、「很多男人一回到家，推開門就是一陣小孩被飆罵的聲音」、「在車子先把手遊體力耗完，回去才不會被罵」、「我以前有個前輩事情做完寧可待在公司打電動一陣子再回家，都跟他老婆說加班，最慘是他老婆還會打公司分機查勤」、「因為家裡有另一個老闆等著你回家上班」。

還有不少網友推測，可能是因為男人們需要自己的空間，「車內、陽台、洗手間，男人天堂」、「獨享安靜自由時光」、「只屬於自己的時間空間呀」、「自由時光無價」、「回到家就沒隱私了，懂嗎」、「享受僅存的自由時光」。其中更有網友直呼，「這是結婚後，只有男人才懂的事，心中五味雜陳」、「結了婚的男人才懂」、「成家自會懂」。