哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

記者曾筠淇／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）過去拍攝遊戲廣告，以台詞「你不要走」、「殺很大」爆紅，更被封為「宅男女神」。近日有網友發文表示，以前看到該廣告時，會覺得有點莫名其妙，但其台詞至今仍讓不少人印象深刻，這支廣告能不能算是經典？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

有網友在PTT的C_Chat板上，以「現在回頭看『殺很大』也能算經典廣告嗎」為標題發文，提到瑤瑤以前曾拍攝遊戲廣告，但不只台詞讓人不解，瑤瑤還搖得莫名其妙。該內容當時遭受部分人批評，但現在回頭看，他卻覺得不論以正面、負面來看，「殺很大」的廣告似乎都已是遊戲廣告的經典。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都讓你記了十幾年，這還不夠經典嗎」、「通常這種莫名其妙的廣告較能讓人討論，尤其還在上面晃」、「她紅到現在還不算嗎」、「廣告很經典，但有很多人被吸引去玩嗎？至少我沒有」、「你還記得，這還不成功嗎」。

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▲郭書瑤。（資料照／記者黃克翔攝）

其中還有網友提到，瑤瑤雖以廣告中的性感形象爆紅，但後來風格轉為保守，且努力演戲，「瑤瑤之後也沒有被定型，走出了自己的路」、「瑤瑤後來不是演一個拔河（應指志氣）的也不錯嗎？不是只靠胸部的花瓶」、「她還有演通靈少女」、「她後來就轉演員了」、「她真的是少數我爸媽都很喜歡的女生，蠻厲害的」。

回顧廣告內容，瑤瑤當時露出無辜表情，對另名留著鬍子的男子說，「你不要走～不要走！」眼見對方離去，瑤瑤更嘟嘴、伸手，直呼「殺很大！」最後變裝並高喊「和我一起殺online」。至於影片畫面，可見瑤瑤大方展現好身材，並不斷左右晃動。只是，當時該廣告也引發爭議，不少人覺得坐在騎馬機左右搖晃是在物化女性，而該廣告也被NCC關切。

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