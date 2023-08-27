少爺病同事「硬塞水壺」求裝水！他崩潰：沒人幫就整天不喝水

▲同事的無理要求讓他很崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

上班族在公司的首要目標大多是賺錢，但同事、上司好不好相處，也成為久任的原因之一，一名女網友表示，公司裡有個男同事有少爺病，買飯一定要有人陪同，如果沒有人陪，寧願餓肚子也不要自己去，就連裝水都要找別人幫忙，原PO還曾被對方硬塞水壺，如果沒人幫忙，可以從上班到下班都不喝水。

有網友在PTT發文，「同事有少爺病」，公司裡有個25歲的男同事，買飯一定要跟別人一起買，如果別人都買好了，「他就寧願餓著在那一直喊餓，也不會自己去買，他也不叫外送，因為他覺得很貴」；更怪的是，裝水也要麻煩其他人，只要看到有人起身，男同事就會問「你要去裝水嗎？」

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某次原PO急著去上廁所，男同事拿著水壺追到茶水間門口，只要再多走2步就是飲水機，「他還是不自己裝，硬要把水壺給我叫我幫他裝水，我就想我們公司飲水機是有多可怕？」如果沒有人幫男同事裝水，他可以從上班到下班都不喝水，並狂問其他人「你要去裝水嗎？」

對於這樣的行為，原PO很討厭，自己的事應該要自己處理，「搞得好像都要別人給他端茶倒水的，一次兩次就算了，後面幾乎每次都這樣感覺很差，很不想幫他裝水，但是他都會把水壺硬塞給我就很討厭」，因為對方是資深同事，很多工作都由對方分配，不想撕破臉讓場面難看。

貼文一出，掀起網友討論，「每天幫他訂手搖飲，然後不要幫他裝水」、「他真的看你好欺負欸」、「因為他在享受高高在上的感覺，一種被迎接的至高快感」、「離奇的是其他人也沒抗議，如果這是一種文化，我會離職」、「我也遇過...這種人通常還會有媽寶屬性」。