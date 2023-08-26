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台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」　鄉民嘆：又漲價了

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣人月薪多少才是「快樂甜蜜點」引發網友的討論。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林彥臣／綜合報導

台灣年輕人面對低薪、高物價的環境，覺得生活越來越困難，就有網友在PTT八卦板發問，在台灣生活月薪多少才會是「快樂甜蜜點」，引發許多網友的討論，其中不少人表示，現在甜蜜點已經「漲到11萬了」。

原PO在八卦板發文表示，很多科學證實，藉由金錢所提升的快樂，會有一個「甜蜜點」，超過甜蜜點之後，錢再多甜蜜指數也未必同步上升，假設沒有富爸爸、富媽媽的白手起家打工仔，也沒有收租或變成少年股神等等特殊狀況，以一般社畜來說，月薪大概在台幣多少錢左右，會是提升快樂的甜蜜點。

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網友對此回應表示，「至少11萬吧」、「問就是11萬」、「最近漲價了，從9萬漲到11萬」、「11萬是標準，沒到的要檢討」、「南部大約9萬，北部約11萬」、「11萬在台北房貸就砍一半以上了」。但也有其他網友認為，「四口之家起碼要20萬才可以」、「如果是夫妻，要合起來有20萬才行」、「計算公式是年所得=房價/5，自己算」、「個人6萬就好，不像上面那些貪婪的人」。

▲▼月薪11萬已經領先全台灣90%的受雇員工。（圖／翻攝自薪情平台）

▲月薪11萬已經領先全台灣90%的受雇員工。（圖／翻攝自薪情平台）

根據根據行政院「薪情平台」顯示，月薪11萬也就是年薪132萬，領先全台灣90%受雇員工，僅10%的受雇員工，年薪超越132萬。

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月薪甜蜜點PTT八卦

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