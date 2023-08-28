「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排！給5星也被罵慘

▲「六千牛肉湯」爆出評論爭議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南知名「六千牛肉湯」爆出評論爭議！有網友表示，半夜在看台南小吃的Google評分，發現有顧客明明是給5星，只是認為「排隊人潮太多」、「除非不用排隊，否則不會選擇二訪」，店家卻回覆「那你看醫生、開刀，千萬不要排隊喔！」「去到景行廳也是要排隊的」，讓眾人看傻眼。

有網友28日凌晨在PTT的Tainan板上貼文，「六千牛肉湯老闆講話也太噁心了吧？」貼出一則顧客給六千牛肉湯5星好評的評論截圖，「有人打五星，說牛肉湯好喝但排隊太久。」接著再貼出另一張店家回覆的截圖，令他傻眼直呼，「這種回覆也太噁心了吧？」

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只見該則評論內容如下：



「天未亮4:50現場排隊、6:20入座、6:40上湯、6:45離開～牛肉湯好喝但排隊人潮太多～五點營業聽說三點開放拿號碼牌～現場排隊需消耗拿號碼牌的30組客人才輪得到～值不值得就見仁見智囉～當一次觀光客無妨????但下回除非不用排隊否則不會選擇二訪」

▲顧客給五星，但覺得排隊真的排太久。（圖／翻攝自PTT）

店家回覆內容則如下：



「感恩 排隊值不值得 看個人

如果以您的觀念來說

那你看醫生 開刀 千萬不要排隊喔

去到景行廳也是要排隊的

那您排隊的話 等同您打您自已的臉

難到（應為難道）您的臉不會腫腫的嗎!

啊我忘了水泥塗完之後完全不會腫 但是會澎管」

※景行廳通常為殯儀館最大禮堂的名稱

▲六千牛肉湯回覆超嗆。（圖／翻攝自PTT）

事後，店家將評論內容修改：

「感恩 排隊值不值得 看個人

如果以您的觀念來說 那你看醫生 開刀 千萬不要排隊喔⋯⋯

去到那也是要排隊的 那您排隊的話 等同您打您自已的臉 難到您的臉不會腫腫的嗎！ 啊 我忘了 水泥塗完之後完全不會腫 但是會澎管

感謝您 我們的策略成功了！感謝

照原計畫走 把景行廳改掉」

貼文曝光後，就有人挖出店家更多開酸、嗆人回覆，紛紛搖頭狂嘆，「嘴真臭，生意好成這樣，有必要跟一個客人計較」、「也沒罵啥就詛咒人生病和領便當，嘴好臭」、「看估狗一星評論，回覆幾乎都嗆很大」、「賺錢賺到可以嗆客人，噁心」、「連給五星都被嗆，以後評論只准歌功讚德各種吹捧？」「認真回，評論都是個人觀感，有什麼好噴」、「老闆這種回覆，duck不必（大可不必）。」

▼有人挖出六千牛肉湯其他回覆，紛紛咋舌。（圖／翻攝自PTT）