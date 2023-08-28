楊志良稱家暴因「沒法修理小英」　她籲郭台銘出面

▲衛生署前署長楊志良。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛生署前署長楊志良昨（27日）受邀加入永齡基金會創辦人郭台銘智庫，談及現在社會家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理總統蔡英文，所以去打老婆、小孩，引發輿論譁然。時代力量立委王婉諭批評，請郭台銘出面說明清楚態度跟立場，精神衛生是沈重嚴肅的議題，家暴則是無數家庭的痛，不該被拿來做廉價的政治攻擊。

王婉諭指出，楊志良在郭台銘新竹造勢場說：台灣青少年自殘、自殺增加、家暴越來越多，是因為他們對未來沒有希望；是因為他們沒有辦法修理蔡英文、行政院長陳建仁，所以修理弱者，她嚴厲譴責楊志良的失格發言，請郭台銘出面說明清楚態度跟立場，精神衛生是沈重嚴肅的議題，家暴則是無數家庭的痛，兩者都不該被拿來做廉價的政治攻擊。

王婉諭指出，楊志良身為前衛生署長，竟然用最糟糕的方式，來談論無數人的傷痛，令人感到不可思議，「政治是創造美好社會的工具，不是製造更多仇恨的肥皂劇」，呼籲想要競逐國家領導人的郭台銘創辦人，請好好面對自己的智庫成員楊志良的失格言論，出面說清楚態度跟立場。

民進黨立委參選人謝佩芬指出，「楊志良身為醫療工作者，你的良心在哪裡？為什麼要在被害者的傷口上灑鹽？」她質疑，這種煽動仇恨的言論，怎麼會出自一個前任衛生署長的口中，楊志良的道德底線在哪裡？楊志良幫施暴者找理由，合理化家暴行為，郭台銘對於這個人事安排，是不是應該再三思？

民進黨立委洪申翰諷刺說，楊志良跟網紅「館長」陳之漢的差別，應該只剩肌肉了，不過，照民眾黨總統參選人柯文哲跟郭台銘現在的政策與議題打法，要說館長現在就是柯、郭最重要的智庫核心，也沒錯，「有肌肉跟沒肌肉的館長，讓我很想為台灣的公共輿論市場，默哀1分鐘」。