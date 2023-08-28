郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月8日訪美返台後，陸戰和空戰並行，積極為獨立參選鋪路，而今（28）日在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選，即起展開連署。據了解，郭台銘也將公布競選辦公室發言人黃士修，但不會公布副手。

至於郭台銘日前為整合力量對抗民進黨，發出邀請給新北市長侯友宜及民眾黨主席柯文哲一起喝咖啡，但由於郭今天宣布參選，預計本周不會安排與在野兩參選人喝咖啡。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署；此外，由於宣布以連署方式獨立參選時，郭台銘就必須同時提出副手人選，目前有傳言郭鎖定的人選條件，為「南部」和「女性」。

另外，依據總統副總統選舉罷免法規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，約要29萬人連署才能申請登記為總統候選人；候選人必須在選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，申請連署人名冊格式，繳交連署保證金100萬元。

中選會受理申請後，通知被連署人在公告的次日起，45天內完成連署；若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的二分之一，保證金不予發還。