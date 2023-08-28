快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月8日訪美返台後，陸戰和空戰並行，積極為獨立參選鋪路，而今（28）日在張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選。郭台銘表示，我最敬愛的兩千三百萬人民，以及海內外愛台灣的同胞們，我郭台銘今天要鄭重向大家報告，決定以總統參選人身分，投入2024！在倡議路上不斷奮鬥！

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘批民進黨傲慢跋扈，人民已忍無可忍，去年九合一多數民意已表達不滿！在野力量仍有計算，整合工作毫無進展，這是他為何在七月底拋出主流民意大聯盟的倡議，只有推出一組最強候選人才能勝出，這段時間看不到任何對台灣願景的討論，至今仍流於空洞陳述，他宣布參選總統！全面展開連署獲得參選資格，欲整合藍白兩黨，因為民意大於黨意，這次連署意義不只支持郭台銘個人，更是多數人寄望的改變，支持台灣繼續前進的力量，我的參選是要推進在野整合，參選是為了整合，整合才能勝選，過去這段時間，我勤跑基層、傾聽民意，握過數萬雙的雙手與渴望改變的眼神，人民心中充滿焦慮與不安。

郭台銘稱，多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近五十年的歷練，深知須知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知ai人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力。

郭台銘強調，自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

郭台銘說，再次感謝今天各位的參與，這次總統大選對於中華民國的安危，以及台灣未來的發展，至關重要，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。」請大家支持郭台銘的理念，請大家支持主流民意大聯盟的倡議，讓大家一起攜手完成目標，重新帶給台灣人民希望！