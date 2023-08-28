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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直播／將宣布獨立參選2024？　郭台銘今10時正式召開記者會

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘明日可能正式宣布參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選箭在弦上，動作頻頻卻始終未正面表態參選，選民已逐漸不耐，據了解，郭台銘在拋出「主流民意大聯盟」之後，密集在全國傾聽基層民意，已作出決定，傳出將於今（28）日於上午十時於張榮發基金會舉行記者會，正式對外宣布爭取獨立連署參選總統，將由《ETtoday新聞雲》全程直播為您掌握。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署；此外，由於宣布以連署方式獨立參選時，郭台銘就必須同時提出副手人選，目前有傳言郭鎖定的人選條件，為「南部」和「女性」。

另外，依據總統副總統選舉罷免法規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，約要29萬人連署才能申請登記為總統候選人；候選人必須在選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，申請連署人名冊格式，繳交連署保證金100萬元。

中選會受理申請後，通知被連署人在公告的次日起，45天內完成連署；若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的二分之一，保證金不予發還。

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