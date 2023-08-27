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楊志良「家暴是因沒法修理蔡英文」　總統府譴責：應向社會道歉

▲▼國民黨立委費鴻泰、鄭麗文與前衛生署長楊志良召開超渡新冠肺炎亡靈大法會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前衛生署長楊志良。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

前衛生署長楊志良27日受邀加入永齡基金會創辦人郭台銘智庫，隨即語出驚人表示，現在社會家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理總統蔡英文，所以去打老婆、小孩。對此，總統府晚間表示，國民黨時期主責全國家暴防治，身為受害者後盾的首長，竟無視受害者傷痛，府方表達嚴正譴責，並要求楊志良向社會道歉。

前衛生署長楊志良今出席郭台銘主流民意大聯盟新竹造勢，他表示台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，有3百萬人瀕臨憂鬱症、確診的則有125萬人，15到24歲年輕人自殺自殘的比例從1千人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人。

楊志良語出驚人說，「為什麼這些人會自殺自殘？不能說這些人草莓族，而是因為他們對台灣、對未來沒有希望了。為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

對於楊志良的言論，總統府晚間表示，家庭暴力等議題是受害民眾的傷痛，政府努力建構及強化社會安全網的設置，任何人對此都應嚴肅以對。

總統府指出，一位曾於國民黨執政時期、主責全國家暴防治、應是受害者後盾的首長，竟無視受害者傷痛，為了選舉口不擇言，於選舉造勢活動中以「家暴」作為嘲諷、攻擊他人的語言，府方對於前衛生署長楊志良的不當言論表達嚴正譴責，並認為楊前署長應對此向社會大眾道歉。

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