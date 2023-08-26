台聯、綠黨批大選「賭爛票」多　籲修法降低國會門檻「給小黨空間」

▲綠黨、台聯呼籲修法降低政黨門檻。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文2014年擔任民進黨主席時，曾主張法降低政黨不分區席次分配門檻至3％，以增加國會多元性。台灣團結聯盟（台聯）與台灣綠黨26日則召開記者會呼籲蔡英文兌現承諾，並表示，民眾投不下兩大黨，雖然想支持小黨，但怕票數過不了門檻形同浪費，導致「賭爛票」充斥，立院應儘速修法讓政黨席次比例符合選票比例。

台灣團結聯盟主席劉一德強調，蔡英文當時表示「票票不等值」問題，應「讓政黨席次比例符合選票比例」、「降低政黨門檻讓小黨有生存空間」來解決，並舉德國「聯立制」為例，認為取代我國現行的「並立制」才能讓國會政黨傾向趨近民意。台灣的「單一選區兩票制」抄德國抄一半，德國是100%以政黨票比例來分配國會席次，台灣卻只有30%，嚴重壓榨、霸凌小黨。

台灣團結聯盟主席秘書長周倪安指出，不分區立委是大部分小黨能取得席次的重要途徑，但我國太高的席次門檻只會導致小黨立委難產，兩大黨根本通吃區域和不分區立委大部分席次。不分區立委又只佔國會三分之一數量，若小黨立委席次無法具有足夠關鍵的數量，達到制衡兩大黨效果，那兩大黨不分區立委只剩乖乖牌、進立院坐等升官發財，變成了「捍衛執政黨投票部隊」。

台灣綠黨政策顧問那莫·諾虎·巴魕剌呼籲，蔡英文2016年談原住民族轉型正義時曾道歉，表達憲改不只是小黨的問題，也是人數較少族群的議題。然而國會改制後25年後沒有任何改變，原住民族仍無法取得足夠的政治權利，參政的有效性仍被鎖在六席裡。當其他國家原住民族選制推動愈來愈進步時，台灣卻愈來愈退步？

那莫·諾虎·巴魕指出，如果從普選角度來看，台灣具有投票權的原住民人數本身不可能達到我國現有不分區席次門檻，因此原住民族組成的政黨永遠進不了立法院。雖然以「保留席次」來彷彿要解決前述問題，但卻伴隨著「選區隔離」這樣以「身分」分別選區如此事實上不合理的制度，被剝奪了普選權。

台灣綠黨秘書長王彥涵指出，近年愈來愈多「報復式投票」，意即民眾已投不下兩大黨，雖然想支持有清楚價值原則和政策理念的小黨，但怕票數過不了門檻形同浪費，於是票都被第三大黨接收，這種現象又稱「賭爛票」。不是因為第三大黨令選民滿意，只因不想投兩大黨，讓「仇恨值勝過支持度」，這是最典型的「選制箝制民主多元性」。