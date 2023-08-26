蔡英文南下嘉義...籲挺賴清德選總統　讓蔡易餘連任立委

▲▼ 總統蔡英文參拜布袋魍港太聖宮 拜託大家全力支持賴清德、蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡英文總統昨(25日)前往嘉義「布袋魍港太聖宮」參拜，說明政府拚經濟、前瞻計畫的具體施政成果，也呼籲鄉親，若要延續執政「選總統就要支持賴清德，立委支持蔡易餘連任」。

蔡易餘表示，小英總統是在2011年的時候來， 那時候蔡英文總統當時還不是總統，也有許多鄉親期盼未來蔡英文當選時，一定要回來布袋好美里來看，所以蔡英文總統在最後一年也回來布袋看大家，有許多蔡氏宗親會的鄉親都到來現場。

蔡易餘指出，魍港太聖宮是獲得文化部指定為國家重要古物魍港媽，他也謝謝蔡英文總統與中央政府，在農漁民的補助以及金陵排水的整治都大力支持，照顧好美里的鄉親。蔡易餘也向總統與鄉親承諾，未來繼續連任，將會再來減肥，也拜託大家支持賴清德當選總統，繼續支持蔡易餘連任。

「每一次選舉嘉義縣都是全力支持她」蔡總統致詞時表示，她擔任總統時為了縮短城鄉差距，於是積極推動前瞻基礎建設，只要基礎建設做好，先進產業都會來到嘉義縣，而在長照政策中央也持續推動，從原來50億到明年預算達到800多億。

蔡總統指出，除了拚建設，政府更要照顧年輕人，賴清德副總統建議她，減免私立大專學雜費每年3.5萬元、公私立高中職全面免學費，國家跟父母一起栽培孩子，預計明年上路。

「我們有五星級縣長也有最優質立委」蔡總統也提到，蔡易餘是他台大法律系的學弟，擔任兩屆的立委，不僅在立法院裡面專業問政，大家也常常電視上，都可以看到他為台灣的民主議題發聲。嘉義縣推動許多重大建設，都是蔡易餘在中央全力爭取經費，才有辦法順利推動，我們中央地方一起打拚，就可以加速實現嘉義「農工大縣」的願景。

蔡總統強調，賴清德在擔任副總統時期，熟悉內政，而且在外交表現上也非常傑出，要拜託大家支持賴清德當選總統、蔡易餘連任立委。