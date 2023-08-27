加入郭台銘智庫　楊志良：台灣人會家暴是因「沒法修理蔡英文」

▲郭台銘主流民意大聯盟新竹場，左為楊志良。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日出席主流民意大聯盟新竹造勢，正式邀請前衛生署長楊志良加入他的智庫。但楊致詞時語出驚人，稱現在社會家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理總統蔡英文，沒有辦法去修理行政院長陳建仁，所以去打老婆、打小孩。郭則提出6項社會福利政策，補助憂鬱症患者、自殺自殘的青少年，每年可獲得至少3次以上心理諮商。

前衛生署長楊志良今出席郭台銘主流民意大聯盟新竹造勢，他表示台灣已經是不婚、不生、不養、不活的社會，有3百萬人瀕臨憂鬱症、確診的則有125萬人，15到24歲年輕人自殺自殘的比例從1千人增加到1萬人，去年家暴更有12萬人。

楊志良語出驚人說，「為什麼這些人會自殺自殘？不能說這些人草莓族，而是因為他們對台灣、對未來沒有希望了。為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

郭台銘表示，已經請前衛生署長楊志良加入智庫，負責擬定一系列台灣人民健康身心、社會福利等等，謝謝楊很快的就來幫他。郭接著提出社福政策，第一、要接納民團的呼籲，台灣應該對低收入的標準，從目前現在的1％提升到日本、韓國、美國標準到28%為止，要把這個低收入標準的幅度要提高。第二、增加獎勵心理諮商師、社會工作師以及憂鬱症患者、自殺自殘的青少年，每年可以獲得至少3次以上心理諮商。

郭台銘接著說，第四，比照醫療奉獻獎辦理金心理諮商師、社會工作師奉獻獎，鼓勵優良人員，鼓勵這些為愛心，為社會付出的護理人員。第四，比照馬政府早期配合世界的潮流，將遺贈稅逐步提高，營利所得得罪亦同，薪資稅進一步調降，以減少螢幕差距。第五、在永齡基金會捐贈疫苗之後，會關注在青少年心理諮商，會提供心理諮商的社會福利資源給各福利團體，來減少自殺、自傷。第六、邀請各界組成智囊團，解決社區缺藥的問題、新冠肺炎疫苗造成不良的事件訴諸無門、建立癌症病人的求生之路、營造幸福國家。

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