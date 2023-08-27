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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「唯一出身財經」　郭台銘：我保證至少能讓台灣GDP倍增！

▲郭台銘主流民意大聯盟高雄場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘主流民意大聯盟高雄場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘醞釀獨立參選，今（27）日晚間再度來到高雄鳳山，參加「主流民意大聯盟高雄場」活動。郭致詞時表示，自己不同於其他總統參選人，是唯一出身經濟，「我懂財經！我保證我至少能讓台灣GDP倍增！加一倍啦！」郭台銘也強調，剛剛他的國政顧問召集人楊志良說台灣健保、勞保要破產，那他也可以保證勞保基金一定不會破產。

郭台銘說，自己一定不會讓千萬名廣大勞工提交的勞保基金血本無歸，因為他是唯一有財經背景的，因此可以保證不會讓健保破產，政府會加強補助充實健保財務，讓民眾看病得到更好的待遇，醫界不會血汗過勞得不到公平報酬，就只有他有這樣的經驗與國際關係，且也沒有政黨、政治包袱，要責無旁貸，也願用畢生經驗，這是協助高雄轉型的關鍵時刻。

郭台銘指出，自己提的每個主張都在回應廣大民意，號召主流民意大聯盟團結奮鬥，過去三個月以來，走遍台灣，握過數萬雙的手，注視過幾十萬雙的眼睛，未來也將繼續走遍台灣每一塊土地，傾聽民眾的聲音，為主流民意持續發聲；郭台銘強調，自己是白手起家可創造世界等級的企業家，會用這精神為台灣拚經濟。

郭台銘強調，要燃燒自己照亮台灣，傾力於台灣的和平，自己的國家自己救，不分黨派一起下架貪瀆無能的民進黨政府，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。

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